subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Загадочная история русского кота Ивана

Загадочная история русского кота Ивана
Фото:twitter.com/itvmeridian

Никто не знает, где его хозяева и как он попал в Англию

Волонтеры благотворительной организации Cats Protection ищут хозяев кота, которого предположительно привезли в Великобританию из России, сообщает ITV News. Этим летом его обнаружила в своем саду семейная пара из Саутгемптона. Супруги хотели приютить кота, но он не смог подружиться с двумя другими кошками в доме.

Пара отдала животное в саутгемптонский филиал Cats Protection, где у него обнаружили вживленный в холку микрочип. Сканирование показало, что он был произведен в России, но никакой дополнительной информации о хозяевах выявлено не было.

Кота назвали Иваном и отправили в приют на острове Уайт, где ему сделали прививку от бешенства. Руководитель приюта Cats Protection Мел Рид рассказывает: «Иван – очень дружелюбный кот. Его история полна загадок: возможно, он привык к своему дому в России и испугался британских реалий, возможно, его привезли сюда еще котенком».

Если бы хозяева вовремя обновили информацию в чипе, связаться с ними было бы проще, говорит Рид. Всех, кто располагает какой-либо информацией о коте, просят отправить письмо на IsleOfWight@cats.org.uk или позвонить по телефону 03000 120 251.

profile-sample2
Загадочная история русского кота Ивана
11-12-2020
profile-sample2
Royal Mail предупредила о возможных задержках с получением заказов
11-12-2020
profile-sample2
Более четверти британцев не хотят делать прививку от коронавируса
11-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.