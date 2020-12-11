Загадочная история русского кота Ивана

Никто не знает, где его хозяева и как он попал в Англию

Волонтеры благотворительной организации Cats Protection ищут хозяев кота, которого предположительно привезли в Великобританию из России, сообщает ITV News. Этим летом его обнаружила в своем саду семейная пара из Саутгемптона. Супруги хотели приютить кота, но он не смог подружиться с двумя другими кошками в доме.

Пара отдала животное в саутгемптонский филиал Cats Protection, где у него обнаружили вживленный в холку микрочип. Сканирование показало, что он был произведен в России, но никакой дополнительной информации о хозяевах выявлено не было.

Кота назвали Иваном и отправили в приют на острове Уайт, где ему сделали прививку от бешенства. Руководитель приюта Cats Protection Мел Рид рассказывает: «Иван – очень дружелюбный кот. Его история полна загадок: возможно, он привык к своему дому в России и испугался британских реалий, возможно, его привезли сюда еще котенком».

Если бы хозяева вовремя обновили информацию в чипе, связаться с ними было бы проще, говорит Рид. Всех, кто располагает какой-либо информацией о коте, просят отправить письмо на IsleOfWight@cats.org.uk или позвонить по телефону 03000 120 251.