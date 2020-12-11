Royal Mail предупредила о возможных задержках с получением заказов

Количество посылок резко увеличилось на фоне пандемии

Королевская почта предупредила своих клиентов о возможных задержках с получением заказов, пишет Metro. Причина – увеличившийся объем почтовых отправлений. В этом году из-за перехода на онлайн-шопинг работники Royal Mail приняли на 200 млн посылок больше, чем в 2019 году.

«Несмотря тщательное планирование и привлечение дополнительной рабочей силы, некоторые клиенты могут получить посылки с небольшой задержкой. Мы постараемся как можно быстрее вернуться к нашему обычному уровню обслуживания», – заявили в компании.

Почтовые и курьерские службы Великобритании были вынуждены в экстренном порядке нанять сотрудников, чтобы справиться с объемом работы. Royal Mail приняла 33 тыс. человек, Amazon UK – 20 тыс., Hermes – 13 тыс., а Yodel – 3 тыс.

Некоторые ретейлеры сдвинули дату последних заказов на более ранний срок, чтобы почта могла доставить подарки вовремя. Компании John Lewis, Boots и HMV уже обвинили Royal Mail в больших задержках: посылки, которые должны были дойти за пару дней, задержались более чем на неделю.