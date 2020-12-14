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С 16 декабря Лондон переходит на третий уровень ограничений

С 16 декабря Лондон переходит на третий уровень ограничений
Фото:123rf.com

За неделю в столице выявили 24 тыс. случаев заболевания коронавирусом

С 16 декабря Лондон переходит на третий уровень ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает The Guardian. С 5 по 11 декабря в столице выявили более 24 тыс. случаев заболевания.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок утверждает, что на юго-востоке Англии выявили новую разновидность коронавируса, которая распространяется гораздо быстрее. Правительство уже поставило в известность Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), однако крайне маловероятно, что новый вид вируса окажется устойчивым к вакцине, пишет Sky News.

Начиная со среды в столице закрываются кафе, пабы и рестораны (им разрешается работать только на вынос и доставку), музеи и галереи, театры и концертные площадки, а также другие развлекательные учреждения. Магазины, спортзалы, парикмахерские и салоны красоты могут продолжить работу.

Людям не рекомендуется покидать город без особой необходимости и запрещается контактировать с домохозяйствами, не входящими в support bubble. Допускается собираться группами не более шести человек только на открытых пространствах: в парках, на спортивных площадках. Полный список ограничений можно найти на сайте правительства.

Помимо Лондона на третий уровень ограничений переходят юго-восток Эссекса и юг Хартфордшира. Следующий пересмотр системы ограничений пройдет 23 декабря.

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1 Comment

  • Jelena Malecka
    14.12.2020, 18:29

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