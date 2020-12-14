Садик Хан предложил ввести плату за въезд в Лондон

Это позволило бы столице решить финансовые проблемы

Мэр Лондона Садик Хан предложил сделать въезд в столицу платным, пишет The Guardian. По его словам, если плата составит £3,5, то за год городу удастся собрать более £500 млн. Это хотя бы частично решит проблемы с финансированием, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Плата будет взиматься только с тех машин, которые зарегистрированы за пределами Большого Лондона. Аналитики Transport for London считают, что новый дорожный сбор принесет больше финансовой выгоды, чем сокращение автобусного сообщения в отдаленных районах города, отказ от ночного метро и прекращение субсидии на аренду велосипедов «Boris bike».

Кроме того, это поможет уменьшить заторы на въезде в столицу и сподвигнуть больше людей пересесть на общественный транспорт. Каждый будний день в Лондон направляются более 1,3 млн автомобилей.

«Министры не захотели выделить деньги на финансирование столичной транспортной системы. Несправедливо, что лондонские водители субсидируют остальные дороги страны и ничего не получают взамен», – заявил на одном из недавних выступлений Садик Хан. Ожидается, что внедрение новой схемы сборов займет порядка двух лет.