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Врачи общей практики начали ставить прививки от коронавируса

Врачи общей практики начали ставить прививки от коронавируса
Фото:123rf.com

В приоритете по-прежнему медработники и пожилые люди

Врачи общей практики в Англии начали ставить прививки от коронавируса, сообщает BBC. В части больниц вакцинация стартовала уже сегодня, 14 декабря, однако большинство из них начнут прививать пациентов с 15 декабря. 

В приоритете по-прежнему медицинские и социальные работники, а также люди старше 80 лет. По словам врача общей практики из Уотфорда Саймона Ходса, пожилые люди с «большим воодушевлением» относятся к возможности получить вакцину. «Они прочитали всю информацию о препарате и знают, что он безопасен», – рассказал Ходс.

Председатель Королевского колледжа врачей общей практики Мартин Маршал призвал пациентов не обращаться к своим GP по поводу вакцины, заявив, что с ними свяжутся, когда придет их очередь делать укол.

Тем временем министр по делам бизнеса Алок Шарма сообщил BBC, что поставки вакцины не прервутся даже в случае отсутствия торгового соглашения по «Брекзиту». До Нового года в страну поступит несколько миллионов доз препарата от компании Pfizer.

На 13 декабря 2020 года в Великобритании выявлено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом и зафиксировано 28 смертей. В 67 регионах Англии, где действует третий уровень ограничений, стартовало массовое тестирование на COVID-19.

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