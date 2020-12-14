Правительство призвало магазины сделать запасы продуктов на случай «Брекзита» без сделки

Великобритания и ЕС не могут договориться об условиях торговли

Правительство Великобритании посоветовало магазинам сделать запасы продуктов на случай, если Лондон и Брюссель не смогут договориться об условиях торговли до 31 декабря, пишет The Telegraph. Речь прежде всего идет о крупах, макаронах и других мучных изделиях, а также консервированных продуктах. Со свежими фруктами и овощами это сделать не получится, поэтому уже с января возможен их дефицит.

Министерство здравоохранения Великобритании поручило поставщикам лекарств, медицинских приборов и вакцин сделать резерв всего самого необходимого на ближайшие шесть недель.

Британский консорциум розничной торговли (BRC) предупреди покупателей, что у них нет необходимости приобретать товары впрок. «Дефицит может затронуть только скоропортящиеся продукты, например, фрукты и овощи. Ни потребители, ни магазины в любом случае не смогут их долго хранить», – заявила исполнительный директор торговой ассоциации Хелен Дикинсон.

На прошлой неделе Борис Джонсон лично приехал в Брюссель, чтобы спасти торговую сделку по «Брекзиту». Переговоры должны были завершиться 13 декабря, однако затем стороны решили вести диалог до победного. 14 декабря переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что некий прогресс в переговорах все-таки достигнут, однако угроза «жесткого» Брекзита» по-прежнему сохраняется.