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Более 800 тыс. британцев потеряли работу за время пандемии

Более 800 тыс. британцев потеряли работу за время пандемии
Фото:123rf.com

Уровень безработицы в стране вырос до 4,9%

Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,9% в третьем квартале 2020 года, пишет BBC. Общее число безработных по стране приблизилось к 1,7 млн человек. С начала пандемии заработка лишились 819 тыс. британцев, сообщает Национальная статистическая служба (ONS).

Сильнее всего пандемия ударила по ресторанам, барам и гостиницам – на них приходится до трети потерянных рабочих мест. Учреждения общественного питания всегда закрывались первыми при ужесточении коронавирусных ограничений.

Исполнительный директор ассоциации UK Hospitality Кейт Николс считает такое решение несправедливым. «Многие рестораны, бары, кафе и отели вложили немалые суммы для обеспечения безопасного приема клиентов во время пандемии, но будут вынуждены закрыться снова», – так Николс прокомментировала новость о переходе Лондона на третий уровень ограничений.

Банк Англии прогнозирует, что пик безработицы придется на второй квартал 2021 года, когда она достигнет 7,5%, пишет Sky News.

В ноябре министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о продлении действия схемы по защите рабочих мест Job Retention Scheme до марта 2021 года. Согласно ее новым правилам, все, кого сократили с 23 сентября 2020 года, смогут вернуться на обратно, что немного снизит количество безработных.

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