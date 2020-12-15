﻿﻿﻿﻿﻿

Принц Уильям обогнал по популярности принца Чарльза

Принц Уильям обогнал по популярности принца Чарльза
Фото:instagram.com/kensingtonroyal

Британцы хотели бы видеть его следующим королем

После выхода нового сезона сериала «Корона» на принца Чарльза обрушился шквал критики, пишет газета Express. Зрители снова вспомнили о его непростых отношениях с принцессой Дианой и увлечении Камиллой Паркер-Боулз, которая не побоялась выйти замуж за Чарльза в 2005 году.

Даже в качестве наследника престола многие британцы хотели бы видеть принца Уильяма. Согласно опросу YouGov, герцог Кембриджский набрал 40% голосов (+2% с июня 2020 года), а принц Уэльский – 32% (-5%).

Растущая популярность Уильяма связана с его работой во время пандемии коронавируса, говорят СМИ. Пока находящееся в группе риска старшее поколение королевской семьи было вынуждено самоизолироваться, герцог и герцогиня Кембриджские проводили видеозвонки, посещали различные мероприятия и отправились в рождественский тур по стране.

Однако предпочтения людей не смогут поменять закон о престолонаследии. Репортер Newsweek Джек Ройстон считает, что принц Чарльз может занять трон раньше, чем думают люди. «Вы думаете, это возможно – посмотреть в глаза собственному сыну и заявить, что он не будет королем?» – задался вопросом Ройстон.

Королевский комментатор Роберт Джобсон не исключил возможности, что Чарльз станет принцем-регентом в 2021 году – когда Елизавете II исполнится 95 лет.

profile-sample2
Принц Уильям обогнал по популярности принца Чарльза
15-12-2020
profile-sample2
Более 800 тыс. британцев потеряли работу за время пандемии
15-12-2020
profile-sample2
Смертность от употребления наркотиков в Шотландии выросла на 6%
15-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.