Принц Уильям обогнал по популярности принца Чарльза

Британцы хотели бы видеть его следующим королем

После выхода нового сезона сериала «Корона» на принца Чарльза обрушился шквал критики, пишет газета Express. Зрители снова вспомнили о его непростых отношениях с принцессой Дианой и увлечении Камиллой Паркер-Боулз, которая не побоялась выйти замуж за Чарльза в 2005 году.

Даже в качестве наследника престола многие британцы хотели бы видеть принца Уильяма. Согласно опросу YouGov, герцог Кембриджский набрал 40% голосов (+2% с июня 2020 года), а принц Уэльский – 32% (-5%).

Растущая популярность Уильяма связана с его работой во время пандемии коронавируса, говорят СМИ. Пока находящееся в группе риска старшее поколение королевской семьи было вынуждено самоизолироваться, герцог и герцогиня Кембриджские проводили видеозвонки, посещали различные мероприятия и отправились в рождественский тур по стране.

Однако предпочтения людей не смогут поменять закон о престолонаследии. Репортер Newsweek Джек Ройстон считает, что принц Чарльз может занять трон раньше, чем думают люди. «Вы думаете, это возможно – посмотреть в глаза собственному сыну и заявить, что он не будет королем?» – задался вопросом Ройстон.

Королевский комментатор Роберт Джобсон не исключил возможности, что Чарльз станет принцем-регентом в 2021 году – когда Елизавете II исполнится 95 лет.