Проект «Потепление холодных регионов»: искусство и наука об угрозах изменения климата

Представительство Россотрудничества в Лондоне приглашает ознакомиться выставкой художника Геннадия Иванова, которая стала частью международного мультимедийного проекта «Переходы». Проект отражает взгляды искусства и науки на угрозу изменения климата в холодных регионах России и Канады. Свою точку зрения на экологическую проблему дают ученые-климатологи Джон Померой и Тревор Дэвис. Они уверены, что изменение климата по-прежнему остается большой проблемой, стоящей перед человечеством даже в период эпидемии Covid-19.

Общие черты холодных регионов давно стали предметом совместных исследований российских и канадских ученых. Обе страны накопили огромный опыт в гидрологии и климатологии, которым делятся международные научные учреждения. Это научное сотрудничество теперь отражается в картинах глазами художника-резидента Global Water Futures.

Геннадий Иванов работает в уникальном новаторском партнерстве с учеными, а представленные работы являются результатом этого междисциплинарного сотрудничества, известного как проект «Переходы» («Transitions»). Проект является частью крупнейшей университетской программы исследования пресноводных ресурсов в мире «Глобальное будущее воды» (Global Water Futures-GWF).

В апреле и августе художник принял участие в двух экспедициях на ряде исследовательских площадок в Юконе, Северо-Западных территориях, Скалистых горах Альберты и Саскачеване. «Я хочу поделиться увиденным с общественностью и отдать дань уважения ученым, чью самоотверженную работу я видел в суровых условиях севера и жаркого летнего зноя», – рассказывает Иванов.

Профессор Дэвис отмечает: «Я не сомневаюсь, что выставки Геннадия будут очень успешными; он продолжает работать, развивает тему и удачно их визуализирует. Канадские ландшафты сильно изменились со времен моего первого визита туда, и ему удалось это передать. Я считаю, что попытка объединить искусство и науку удалась».

Оффлайн-вернисаж пройдет 17 декабря в 17:00.

