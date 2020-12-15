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Санта-Клауса задержали за отсутствие ходовых огней на санях

Санта-Клауса задержали за отсутствие ходовых огней на санях
Фото:123rf.com

Полиция Белфаста следит за соблюдением ПДД

Полиция Белфаста следит за соблюдением правил дорожного движения и готова при необходимости остановить самого Санта-Клауса, что и произошло вечером 14 декабря!

По сообщению газеты Independent Санта передвигался на санях, запряженных лошадьми, по улицам Хэмилл-стрит и Джон-стрит, когда его внезапно остановили полицейские. Они потребовали установить огни на переднюю и заднюю часть саней, чтобы упряжку могли заметить водители и пешеходы.

Исполнявший роль Санта-Клауса Роберт Маккленаган рассказал Belfast Live, что почувствовал себя персонажем рождественской сказки. «Мне заявили, что на Санту поступила жалоба, после чего попросили установить огни белого и красного цвета. Происходящее напоминало события фильма «Гринч – похититель Рождества», – добавил Маккленаган.

Рождественский тур Санта-Клауса с раздачей подарков состоялся при поддержке организации Falls Residents Association. Ее представительница Лиза Линн заявила, что мероприятие было заранее согласовано с полицией, и никаких вопросов по поводу ходовых огней у офицеров не возникло. 

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