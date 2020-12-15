Смертность от употребления наркотиков в Шотландии выросла на 6%

Местные власти пытаются

Смертность от употребления наркотических веществ по Шотландии достигла рекордных цифр, сообщает Sky News. По данным Национального статистического управления Шотландии, количество смертей выросло вдвое за 10 лет и на 6% с 2018 по 2019 год.

В 2019 году от передозировки наркотиками скончались 1264 человека, в 2018 – 1187 человек.

Министр здравоохранения Шотландии Джо Фицпатрик заявил, что местные власти делают все возможное для снижения уровня смертности. Полтора года назад правительство назвало наркотическую зависимость главной проблемой общественного здравоохранения, однако найти решение так и не удалось.

Ранее межпартийная группа депутатов британского парламента поддержала идею о декриминализации хранения и потребления контролируемых наркотиков. Это помогло бы уменьшить стигму в отношении самой проблемы и зависимых людей. Однако инициатива была заблокирована министерством внутренних дел Великобритании, которое контролирует принятие подобных законов.