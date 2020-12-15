subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Смертность от употребления наркотиков в Шотландии выросла на 6%

Смертность от употребления наркотиков в Шотландии выросла на 6%
Фото:123rf.com

Местные власти пытаются

Смертность от употребления наркотических веществ по Шотландии достигла рекордных цифр, сообщает Sky News. По данным Национального статистического управления Шотландии, количество смертей выросло вдвое за 10 лет и на 6% с 2018 по 2019 год.

В 2019 году от передозировки наркотиками скончались 1264 человека, в 2018 – 1187 человек.

Министр здравоохранения Шотландии Джо Фицпатрик заявил, что местные власти делают все возможное для снижения уровня смертности. Полтора года назад правительство назвало наркотическую зависимость главной проблемой общественного здравоохранения, однако найти решение так и не удалось.

Ранее межпартийная группа депутатов британского парламента поддержала идею о декриминализации хранения и потребления контролируемых наркотиков. Это помогло бы уменьшить стигму в отношении самой проблемы и зависимых людей. Однако инициатива была заблокирована министерством внутренних дел Великобритании, которое контролирует принятие подобных законов.

Согласно подсчетам Национальной статистической службы, в Англии и Уэльсе в 2019 году из-за передозировки наркотиками умерли 4393 человека – это примерно 76 смертей на 1 млн человек.

profile-sample2
Принц Уильям обогнал по популярности принца Чарльза
15-12-2020
profile-sample2
Более 800 тыс. британцев потеряли работу за время пандемии
15-12-2020
profile-sample2
Смертность от употребления наркотиков в Шотландии выросла на 6%
15-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.