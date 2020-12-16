Цены на железнодорожные билеты вырастут на 2,6%

Но не в январе, а в марте 2021 года

Этим летом министерство транспорта Великобритании объявило о плановом повышении цен на железнодорожные билеты начиная с января 2021 года. Однако затянувшаяся пандемия коронавируса заставила департамент отсрочить внедрение новых тарифов до весны.

С 1 марта 2021 года цены на билеты вырастут на 2,6%, сообщает Sky News.

Это на один процентный пункт выше, чем планировалось ранее. Большинство железнодорожных тарифов в Англии, Уэльсе и нескольких областях Шотландии зависит от индекса розничных цен (retail prices index, RPI), привязанного к уровню инфляции. Однако в этом году министерство транспорта было вынуждено отказаться от данной схемы расчета.

По словам представителей департамента, отсрочка до марта позволит пассажирам, которые не могут работать из дома, продлить сезонные билеты по существующей ставке. Кроме того, грядущее повышение будет меньше прошлогоднего, когда цены подскочили на 2,7%.

«Мы устанавливаем оптимальные тарифы и гарантируем, что пассажиры не будут обременены новой ценовой политикой», – заявил министр по делам железнодорожного сообщения Великобритании Крис Хитон-Харрис.