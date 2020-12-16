subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Цены на железнодорожные билеты вырастут на 2,6%

Цены на железнодорожные билеты вырастут на 2,6%
Фото:123rf.com

Но не в январе, а в марте 2021 года

Этим летом министерство транспорта Великобритании объявило о плановом повышении цен на железнодорожные билеты начиная с января 2021 года. Однако затянувшаяся пандемия коронавируса заставила департамент отсрочить внедрение новых тарифов до весны.

С 1 марта 2021 года цены на билеты вырастут на 2,6%, сообщает Sky News.

Это на один процентный пункт выше, чем планировалось ранее. Большинство железнодорожных тарифов в Англии, Уэльсе и нескольких областях Шотландии зависит от индекса розничных цен (retail prices index, RPI), привязанного к уровню инфляции. Однако в этом году министерство транспорта было вынуждено отказаться от данной схемы расчета.

По словам представителей департамента, отсрочка до марта позволит пассажирам, которые не могут работать из дома, продлить сезонные билеты по существующей ставке. Кроме того, грядущее повышение будет меньше прошлогоднего, когда цены подскочили на 2,7%.

«Мы устанавливаем оптимальные тарифы и гарантируем, что пассажиры не будут обременены новой ценовой политикой», – заявил министр по делам железнодорожного сообщения Великобритании Крис Хитон-Харрис.

profile-sample2
Канэри-Уорф украсили к Рождеству
16-12-2020
profile-sample2
Цены на железнодорожные билеты вырастут на 2,6%
16-12-2020
profile-sample2
Накануне праздников: подарки и процедуры
16-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.