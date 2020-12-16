Строительные магазины ЕС торгуют незаконно вырубленной в России древесиной

Более 100 тыс. тонн дерева попало в Европу нелегальным путем

Некоммерческая организация Earthsight, которая занимается расследованием экологический преступлений, опубликовала отчет о состоянии лесов в Сибири и на Дальнем Востоке. В нем говорится, что из-за природных пожаров в 2020 году было уничтожено 13,5 млн гектаров леса, пишет The Guardian.

Однако лесные массивы исчезают не только из-за катаклизмов, но и по причине незаконной вырубки. Предполагается, что за этим стоит одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока «БМ групп».

В марте 2019 года ФСБ провела обыск в хабаровской штаб-квартире фирмы, конфисковав жесткие диски и сейф, а прокуратура начала расследование. Позднее компанию вычеркнули из списка приоритетных инвестиционных проектов. Президента «БМ групп» Александра Пудовкина арестовали, и теперь он вместе с двумя чиновниками находится под следствием. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Согласно отчету Earthsight, дочерняя компания Пудовкина «Азия Лес» незаконно заготовила 600 тыс. кубометров древесины. Более 100 тыс. тонн незаконно вывезли в Германию, Францию и другие страны ЕС и переправили в местные строительные магазины. По закону импортеры обязаны проверять подозрительный лесоматериал, однако проблем с ввозом в страну нелегальной древесины не возникло.

Представители «БМ групп» назвали доклад Earthsight «предвзятым» и «некорректным». Пудовкин и «Азия Лес» отказались от комментариев.