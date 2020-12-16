Ковиду назло: рождественские прогулки по Лондону

Несмотря на то что похитителя Рождества Гринча в 2020 году подменяет COVID-19, празднику – быть. Подарки куплены, плейлист из рождественских фильмов составлен, елка наряжена – самое время утеплиться и отправиться на прогулку по рождественскому Лондону, чтобы получить заряд волшебства и добра, которых так не хватало в этом году. Куда пойти?

Иллюминация на Риджент-стрит

Рождественские огни этой зимой в Лондоне зажгли пораньше. Оно и понятно: пусть хоть улицы искрятся оптимизмом. Прогулки по Риджент-стрит под сенью парящих над ней лампочек-ангелов – традиционное занятие инстаграмщиков, влюбленных пар, а когда-то и туристов. Несмотря на снятие ограничений, улицы по-прежнему малолюдны, и у вас есть редкая возможность сделать фото с волшебными декорациями, не расталкивая прохожих с подарочными пакетами.

Родители, осторожно: на этой улице расположен главный детский «мама-купи» страны – игрушечный универмаг Hamley’s.

Дамы, внимание: вдоль боковой улицы тянется филиал шопинг-рая на земле – Burlington Arcade, с ароматами Roja Dove, хрусталем от Lalique и кашемиром от N. Peal, и все это в роскошных рождественских декорациях, с еловыми ветвями и гигантскими красными шарами. Швейцары в красочных ливреях с удовольствием выполняют роль статистов и фотографов.

Где фотографироваться? Конечно, на спонсированных Moët Chandon белоснежных качелях. Согреться можно в волшебном кафе Laduree, и не только горячим кофе, но и шампанским: мини-бутылочку Moët можно захватить с собой на прогулку, а в подарок вам дадут упаковку воздушных пастельных пирожных-макаронов, которые стали символом Laduree.

Трафальгарская площадь

От Риджент-стрит всего за десять минут можно дойти до Трафальгарской площади. Здесь в начале декабря по традиции, которая берет начало еще в 1947 году, устанавливают главную елку страны. Уже более полувека ее присылают из Норвегии – таким образом норвежцы благодарят британцев за помощь во Второй мировой войне. Елки в Норвегии растут знатные, и нынешняя четырехтонная красавица высотой 25 метров доходит почти до середины памятника лорду Нельсону.

Над декорациями долго не думали: зеленые огни на зеленой елке – однотонный образ готов. Немного разбавить зелень в кадре можно, поймав в объектив одновременно и гигантскую ель, и четвертый постамент, где ежегодно выставляют произведения современных художников. В этом году – скульптурная композиция в виде рожка сливочного мороженого с вишенкой, на который слетелись мухи. Какой год, такие и скульптуры.

Посмотреть на все это безобразие можно и сверху, забронировав столик (прямо сейчас) на крыше отеля Trafalgar St James. С террасы Rooftop at St James открывается вид, достойный обложки туристического путеводителя. Здесь часто играет живая музыка, но наслаждаться видом можно максимум полтора часа: на первое, второе и компот очередь.

Чуть повыше градус роскоши в расположенном неподалеку отеле Corinthia. Здесь хорошо знают, как создавать атмосферу, которая горячит кровь получше шампанского: огромная елка в центре лобби и миллион маленьких елочек, усыпанных красно-золотистыми шарами, венки и гирлянды, рояль, живая музыка, свечи, а еще зимняя терраса с камином и покрывалами из шерсти альпаки. Концентрация хюгге – 100%.

Сомерсет-хаус

От Трафальгарской площади рукой подать до арт-кластера Сомерсет-хауса, в который входит один из самых посещаемых художественных музеев мира. Сомерсет-хаус, бывшая королевская резиденция, был с размахом построен в XVI веке. Еще в прошлом году он радовал лондонцев не только выставками, но и красивейшим катком. В 2020-м каток отменили из-за сами знаете чего, но по центру внутреннего двора, где год назад крутили пируэты на льду, поставили 12-метровую елку и несколько прозрачных стеклянных куполов – ресторан Winter Domes, который на этой неделе пал жертвой Tier 3. Впрочем, елку пока никто не убрал, а после Нового года вместо катка здесь откроется ярмарка в стиле XVIII века, с каруселями, лавками и представлениями.

Ковент-Гарден

Пять минут от Сомерсет-хауса, и вы в Ковент-Гардене – вот уж где можно почувствовать атмосферу Рождества. На старинной пьяцце красуется огромная елка, на входах в бутики разливают глинтвейн, а у северо-западного входа в линейку выстроились елочки с украшениями в тематике театрального квартала. Самая милая – с пуантами от Royal Opera House.

Seven Dials

Ковент-Гарден и Сохо соединены лабиринтом из семи атмосферных улиц в обрамлении открыточных домиков. Это рай для любителей шопинга в независимых магазинах и для любителей пофотографироваться. Один только огромный венок вокруг сквера Seven Dials чего стоит!

Carnaby Street

«Choose Love!» – призывают неоновые растяжки над Карнаби-стрит в любвеобильном Сохо. Наверное, в свингующие 60-е, когда здесь находился эпицентр творческой жизни Британии, это было проще, но вы попробуйте.

Катки в Хэмптон-корте, Элли-Пэлли и другие

Кроме Сомерсет-хауса, в этом году не открылись и катки у Музея естествознания и Winter Wonderland. Но тем, кто твердо стоит на льду, есть где развернуться в тройном тулупе. Это «Роскошная роскошь» – каток в Хэмптон-корте, исторической резиденции Генриха VIII. Каток работает до 17 января, он открыт до 21:45. Билет (заказанный заранее) дает вам право на 45 минут катания с видом на Темзу и величественный тюдоровский замок. Запеченный камамбер, горячий шоколад, хрустящие шарики аранчини – меню кафе-бара не блещет разнообразием, но для семейного дня на свежем воздухе будет в самый раз, заведение должно продолжить работать навынос.

Еще один рождественский каток работает у великолепного здания Queens House в парке Гринвича – аж до 25 января, так что у вас есть время собраться. Каток открыт до 20:00. Любимый многими «народный дворец» Александра-палас тоже может похвастаться катком, правда закрытым. Зато сюда удобно добираться жителям Северного Лондона. Плюс – необычная архитектура викторианского периода: Элли-Пэлли был северным ответом «Хрустальному дворцу» на востоке Лондона. Согреться после катания можно будет в старинных пабах близлежащего Хайгейта.

Иллюминация в Королевских ботанических садах Кью

Восьмой год подряд садовый парк Кью-гарденс в Западном Лондоне проводит фестиваль света, обыгрывая подсветкой самые укромные уголки одного из любимых парков лондонцев. Зимняя тропа с ее сверкающим тоннелем в этом году пролегает через сад роз. Вишенка на торте – мерцающие в темноте деревья и световой водопад.

Фестиваль проходит до 17 января, и в связи с пандемией пришлось добавить дополнительные временные слоты. При этом билеты нужно приобрести заранее.

Рождество Skylight в Tobacco Dock

Жителям Восточного Лондона тоже достался отличный кусок рождественского пирога, а именно веселый движ в комплексе Tobacco Docks. Спойлер: катка на крыше в этом году не будет, спасибо вирусу, но бар-спикизи Off Piste, новогодний кинозал с фойе в виде заколдованного леса, альпийское шале с крепкими коктейлями и меховыми накидками, ужин в прозрачных иглу с видом на соседние крыши и небоскребы – это все по расписанию. Молодежно, весело, но надеть маски в кинозале попросят.

Западный Лондон – от Мейфэра до Челси

Самые богатые района Лондона в Рождество хороши, как новенький Rolex. Куда ни глянь – шикарные витрины, блеск огней и веселье. Если вы живете в другой части Лондона, то ничто не помешает вам отправиться сюда на увлекательную прогулку с бутылочкой шампанского, фляжкой виски или, на худой конец, термосом с глинтвейном.

В Мейфэре красота разлита по всем улицам, закоулкам и скверам – это и огни витрин на Бонд-стрит (только обернутая подарочным бантом витрина Cartier чего стоит!), и световая вакханалия Оксфорд-стрит (не пропустите витрины Selfridges, это отдельный вид искусства и маркетинга). Остановитесь в световом туннеле на Гросвенор-сквер – отличные фото получаются – или у винного магазина Евгения Чичваркина Hedonism Wines, снаружи украшенного целой охапкой елок. А может, в магазине как раз попадете на дегустацию?

Если ваш путь лежит через Беркли-сквер, то похулиганьте у неоновой фигуры русалки в рождественской шапочке (это в окне ресторана Sexy Fish) или примите томную позу у фасада самого помпезного закрытого клуба Лондона, Annabel’s, на фасаде которого в этом году поселились Щелкунчики.

От Беркли-сквер прогуляйтесь по Маунт-стрит: здесь и уютный отель Connaught, и рыбный ресторан Scott’s с богатой фотогеничной террасой, и соревнующийся с ней в великолепии закрытый ресторан-клуб George. Всего в нескольких шагах, на Саут-Одли-стрит, – ресторация 34 Mayfair. Кажется, этот ресторан приобрел годовой запас новогодних шаров, который отобрали у полуголой елки на Трафальгарке. Шары покрывают каждый сантиметр потолка и стен – фотографии будут убойные. Главное, не разбейте ничего. В связи с новыми ограничениями, возможно, придется ограничиться елками на входе и парой кадров через окно – о, времена!

В знаменитом на весь мир отеле Claridge’s главная достопримечательность сезона – необычная дизайнерская елка. За последние десять лет лобби отеля украшали Кристиан Лубутен, Диана фон Фюрстенберг, Карл Лагерфельд, Кристофер Бэйли, Доменико Дольче и Стефано Габбана, Альбер Эльбаз и Джон Гальяно. В этом году за дело взялась основательница McQueens Flowers Калли Эллис. Она вдохновилась наследием ар-деко и двадцатыми годами – так в Claridge’s появилось «ледяное» белое дерево, установленное у зеркального озера в черно-белом лобби. Дерево украшено 10 тыс. кристаллов, гирляндами и подвесками.

Понятно, что позировать у новогоднего «Харродса» – дело обычное, да в толкотне ощущения так себе. А вот прогулки по спрятанному от посторонних глаз кластеру Eccleston Yard на границе Найтсбриджа и Белгравии – совсем другое дело. Атмосферные бутики, спортклуб Barry’s, арт-инсталляции и рождественский рынок – все здесь. Рядом – любимая местными Моткомб-стрит в праздничном освещении.

От Найтсбриджа стоит по Слоун-стрит прогуляться до Слоун-сквер, романтично опутанной светящимися гирляндами. Прилегающая к скверу улица Павильон-роуд – относительно новое место для рождественского шопинга и веселья, где открылись очень стильные магазинчики: винотека, сырная лавка, кофейни. Раз уж вы дошли до Челси, то с наступлением сумерек сфотографируйтесь у самого изящного моста Лондона – Альберт-бриджа, – в вечерней подсветке он выглядит чертовски празднично. Не поленитесь дойти до ресторана Ivy Chelsea Gardens – да, попасть внутрь уже не удастся, но красота, созданная декораторами Ivy, вас точно впечатлит.

Особняком в списке рождественских мест стоит паб Churchill Arms по дороге из Кенсингтона в Ноттинг-Хилл. Если вы соберетесь за рождественскими покупками на Портобелло-роуд, пройдите через Кенсингтон-Черч-стрит. Сколько елок уходит на украшение фасада этого паба, точно неизвестно, говорят – около 8 тыс. Попробуйте сосчитать после второй порции глинтвейна, захваченного с Портобелло-роуд.

Подготовила Елена Лео