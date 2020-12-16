Полное театральное погружение

За прошлые несколько лет я успела побывать на гангстерской свадьбе в старой церкви, расследовать преступление столетней давности в Музее паровых машин, прокатиться на космическом корабле, позаседать в парламенте времен Второй мировой или в правительстве 1979 года, поработать шифровальщиком в Блетчли. Как мне это удалось? Ответ простой – иммерсивы.

Наверняка многие из читателей «Англии» уже бывали на лондонских «погружениях», этот жанр в столице развивают давно и весьма успешно. Иммерсив – представление, на котором зритель может оказаться не просто свидетелем, но и участником происходящего. При этом вы не сидите в кресле, а перемещаетесь или можете находиться у себя дома, к примеру даже лежать в кровати. Впрочем, те спектакли, где зритель не сам выбирает, куда ему идти, а следует за персонажами по их желанию, ничуть не хуже.

Один из самых известных спектаклей, «Великий Гэтсби», до пандемии поставил рекорд самой долго идущей иммерсивной постановки столицы. А кто-то, возможно, помнит, как в 2013–2014 годах в огромном пятиэтажном здании шел The Drowned Man театральной компании Punchdrunk (считается одним из лучших творцов в жанре). Иммерсивный театр дарит совершенно невероятное проживание истории, дает возможность посмотреть уникальный спектакль, такой, какой не увидит ни один зритель, кроме вас.

Офлайн

Когда Лондон снова окажется на более низком уровне коронавирусной угрозы и театрам вновь разрешат работать, в «Великом Гэтсби» вы сможете сплясать чарльстон с гостями вечеринки, выпить в кабинете с таинственным хозяином, выбрать костюм с Дэйзи, подслушать разговоры гостей. А может, один персонаж попросит вас что-то передать другому? Спектакль откроется с соблюдением ковид–предосторожностей и дистанцирования, так что иммерсивный опыт станет вдвойне любопытнее.

А если на The Great Gatsby вы уже заглядывали, то стоит побывать в двадцатых годах прошлого века уже по эту сторону океана. Иммерсив Crooks 1926 запустили в марте незадолго до пандемии, а зимой возвращают с возможностью дистанцированного размещения зрителей. В нем вы оказываетесь членом кокни-банды в Elephant and Castle: играете на скачках, планируете ограбления банков, вычисляете шпионов и даже посещаете бандитскую свадьбу. Я смотрела спектакль еще до пандемии – и это оказалось одним из лучших впечатлений месяца!

А в следующем году, надеюсь, зрители смогут снова попасть на иммерсив Crisis? What Crisis?, где окажутся в команде британского правительства, спасающего страну от проблем в экономике и народных протестов. Да, звучит не особо завлекательно, но, поверьте, это был один из самых интересных спектаклей в моей жизни. Ну и когда вы еще национализируете какую-нибудь отрасль британской промышленности или предотвратите смену кабинета министров?

Онлайн

Конечно, с офлайн-спектаклями сейчас снова будет непросто, но это не повод отказываться от спектаклей. Даже во время самого строгого карантина я ухитрилась побывать сразу на нескольких лондонских иммерсивах – они переместились в интернет.

Этой весной я и еще одиннадцать человек оказались в составе жюри присяжных. Правда, в реалиях пандемии нам пришлось не только изучать доказательства, но и охотиться за ними, и все это не вставая из-за компьютера. Шифры, коды, хитрые запросы в архив – иммерсивный спектакль Jury Duty затянул нас в свой мир почти на три часа. Виновен ли обвиняемый в поджоге? А в убийстве? Финальный поворот сюжета вызвал бурю восторга (кстати, говорят, вариантов развития событий именно в этой игре больше одного).

Осенью команда Exit Productions при участии одного из моих любимых творцов в этом жанре – Тома Блэка – выпустила вторую часть, The Inquest (можно посещать, не зная первого спектакля). В этот раз жюри получает из архива нераскрытое дело десятилетней давности и по обрывкам доказательств, постам в социальных сетях и свидетельским показаниям пытается понять, что же все-таки произошло в 2010 году в Кембридже. Снова восторг, готова всем рекомендовать!