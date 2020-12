Полное театральное погружение

Еще за последние полгода я успела пару раз пройти на военном британском корабле по Средиземному морю во время спектакля England Expects, найти с доктором Ватсоном пропавшего Шерлока в Sherlock Holmes and the Case of the Symmetric Mailshot, даже поучаствовать в разрешении политического кризиса на острове Мазеппа в We Have a Situation. Этот спектакль моей любимой команды Parabolic Theatre (где также участвует Том Блэк) должен снова вернуться в 2021 году, и я всячески рекомендую его – это возможность вершить судьбы мира, ну или хотя бы небольшого острова. И где еще вы встретите агента Стаханова или Касперского и напишете официальное письмо с цитатой из лорда Байрона?

Кто может лучше рассказать об иммерсиве лучше, чем артист? На мои вопросы ответила Наталия Богданова, выпускница Drama Studio London и актриса иммерсивных спектаклей Parabolic Theatre Company.

– Чем тебе нравятся иммерсивные спектакли как зрителю и как артисту? Что они дают такого, чего не получаешь в обычном театре?

– Как зрителю иммерсивные спектакли дают мне ощущение погружения, буквально следуя названию жанра. На первый иммерсив я сходила восемь лет назад, это был Sleep No More by Punchdrunk в Нью-Йорке. Он изменил для меня осознание того, что может происходить в театре.

Людей увлекает любая хорошая история, будь то пьеса, книга, фильм, компьютерная игра, музыкальный альбом – что угодно. Но иммерсивный театр затягивает ощущением, что воображаемый мир – прямо здесь, рядом с тобой, что его можно ощутить всем телом и даже на него повлиять. Я очень люблю эскапизм, а иммерсивный театр дает его сполна, так, как традиционный спектакль с авансценой не способен.

Для меня как артиста иммерсивный спектакль – живой. Я работаю в театре, потому что мне нравится рассказывать историю зрителям, воспринимающим ее в реальном времени. И взаимодействие с публикой, которое я получаю в иммерсивном театре, просто невозможно получить со сцены.

– Опиши парой слов своих персонажей.

– В For King and Country 1944 (спектакль про участие в подпольных операциях во время Второй мировой) моего персонажа звали София Петровна Булгакова. Она бежала из Советского Союза с отцом-академиком в начале 30-х и осела в Лондоне. Во время войны подключилась к борьбе с оккупантами как агент и помощник главных героев. В Bridge Command (путешествие на космическом корабле) я играла целую кучу персонажей, самые заметные – капитан Ева Новак, древний инопланетянин Рис, который может прыгать из тела в тело, и ученая Брайони Вайзман, пытающаяся с помощью зрителей сбежать от секретной организации. В England Expects (военные действия на Средиземном море в 1940 году) мои персонажи – старшина корабля Клара Горен и корсиканская партизанка Мария. В We Have a Situation (политическая драма) я была оператором спектакля.

– В чем сложность, вызов для артиста в работе в иммерсиве? И отдельно – в онлайн-иммерсиве?

– Задача, которая стоит перед артистом иммерсива, зависит от типа постановки. Я в основном работаю в интерактивных спектаклях, в которых зрители напрямую вовлечены в происходящее. В Parabolic Theatre мы оказываемся внутри спектакля без четко прописанных сценариев и опираемся на главные вехи повествования и знание своего мира. Для этого необходимо понимать принципы импровизации, уметь настолько сильно верить в мир постановки, чтобы актерская игра удавалась сама собой. У артистов нет текста, который можно проанализировать. Подобная игра – постоянный поиск баланса: ты хочешь дать зрителю свободу действия, но при этом сохранить структуру истории.