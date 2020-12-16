Канэри-Уорф украсили к Рождеству

В районе появились яркие световые инсталляции

Ежегодный рождественский фестиваль Winter Lights в районе Канэри-Уорф пришлось отменить из-за коронавируса, пишет Secret London. Однако без праздника жители и гости города не останутся.

В районе установили множество изящных световых инсталляций; новый проект получил название Connected by Light. Они настолько яркие и красочные, что рассмотреть все детали можно даже с большого расстояния. Это особенно важно во время действия коронавирусных ограничений и запрета на массовые собрания людей.

Выставка пробудет в Канэри-Уорф до 27 февраля, чтобы каждый желающий смог найти время для визита. Некоторые фигуры выгодно смотрятся и днем, однако большая часть из них вспыхивает разноцветными огнями только с наступлением темноты.

Предлагаем полюбоваться несколькими инсталляциями, представленными в рамках проекта Connected by Light.