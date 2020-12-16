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Рождество по-королевски

Рождество по-королевски
фото@visitwindsor

Близится Рождество, и пора подумать о планах, как его отмечать. В этом году, конечно, у многих праздник пойдет не так, как хотелось бы. Но давайте все же вспомним прекрасные традиции, которым уже много лет следует королевская семья. Может, и вам что-то приглянется.

Открытки на память

Каждый год Елизавета подписывает кучу открыток не только для членов семьи, но и для своих подданных. А так как открыток великое множество (иногда их бывает более восьмисот), то и начинает королева это делать еще летом. Вот уж кто готовится к Рождеству задолго! Часть открыток она подписывает официально – «Elizabeth R.» (R. – regina, королева), часть – просто «Елизавета», а вот для своих кузенов, кузин и старейших друзей королева подписывается совсем неформально – «Лилибет». 

123rf.com

В деревню, в глушь…

За неделю до Рождества королевская семья отправляется в загородную резиденцию в Сандрингем. Чтобы добраться до поместья, Елизавета едет туда на обыкновенном поезде. Несмотря на то что у королевы есть личный поезд, именно в рождественские праздники она пользуется общественным транспортом, как и простые граждане. Правда, для путешествия выкупается целый вагон – все-таки она королева. 

Остальные члены семьи прибывают в замок постепенно. Но не тогда, когда им хочется, а в определенном порядке. Сначала приезжают родственники с более низким статусом, а потом уж подтягиваются старшие члены семьи. Уильям, Кейт, принц Чарльз и Камилла – в числе последних. Всего в замке собирается около пятидесяти человек.

commons.wikimedia.org

Так повелось с 1980 года, и эта традиция ни разу не нарушалась. 2020 год стал исключением. В этом году королевское семейство встретится в Виндзорском замке, где королева проводит свою изоляцию. 

В замке уже установили елку, точнее пихту Нордмана – уже много лет предпочтение отдается именно этому дереву, выращиваемому в Большом Виндзорском парке. Шестиметровое дерево украшают три тысячи разноцветных огней и старинные стеклянные шары (на этот раз предпочтение отдали красным и золотым). 

С добрым утром!

Рождественское утро начинается с завтрака. По словам бывшего шеф-повара королевы, мужчины и женщины завтракают раздельно. При этом женщины предпочитают на завтрак фрукты, кофе и тосты. А мужчины – яйца с беконом, грибы, жареные почки. 

Потом вся семья отправляется в церковь. Уклониться от этого нельзя: королева четко следит за соблюдением рождественских традиций. Кстати, обычно в этот день королева раздает подаяние, и это чуть ли не единственный день, когда Ее Величество можно увидеть с наличными в руках. 

После службы вся семья садится за стол, где их ждет рождественский обед. Для обеда существует свой дресс-код: элегантные платья у дам и костюмы у джентльменов (но время главных нарядов еще впереди: вечерние платья, диадемы и фраки – все это для торжественного ужина). Список обеденных блюд не меняется уже несколько лет: запеченная индейка, овощи, салаты с креветками и лобстеры. И обязательно – рождественский пудинг (о нем вы можете прочитать в рубрике «Неовсянка»). 

Вашу бабушку и тут, и там показывают

Как и миллионы британцев, члены королевской семьи садятся вместе, чтобы посмотреть речь королевы. И неважно, что Ее Величество рядом, традиция есть традиция. Каждая речь отражает события уходящего года и мысли королевы по поводу происходящего.

Эта традиция была заложена в 1932 году дедом Елизаветы, королем Георгом V, и первую речь для его рождественского обращения написал его близкий друг Редьярд Киплинг (да, тот самый, автор «Маугли»). В тот день король так нервничал, что попросил накрыть стол тонкой тканью, чтобы по радио не было слышно, как он шелестит бумагой, переворачивая страницы.

В 1936 году выступить с обращением должен был его старший сын, Эдуард VIII, но тот отказался от престола за две недели до Рождества и не подготовил речь. А сменивший его на престоле Георг VI, отец Елизаветы, боялся публичных выступлений из-за заикания. В 1937 году он все же обратился к нации, но все еще был не уверен в своих силах, поэтому в 1938 году речи тоже не было. Потом все же король набрался смелости, и традиция рождественских речей продолжилась.

В 1952 году королева Елизавета II произнесла свою первую речь в Сандрингемском дворце, сидя за столом своего отца. А в 1957 году королева вышла на голубые экраны. Традиция нарушилась только в 1969 году, когда Елизавета решила, что ее слишком много показывают по телевидению: в том году состоялось посвящение Чарльза на пост принца Уэльского, а потом вышел документальный фильм «Королевская семья». Народ, конечно, недоумевал, так что королева решила не нарушать больше традицию. 

Кстати, однажды Елизавете II пришлось судиться из-за того, что издание The Sun опубликовало ее речь за два часа до официального выпуска (понятно, что запись делают заранее). В итоге Ее Величество получила в компенсацию £200 тыс., которые впоследствии потратила на благотворительность.

После просмотра речи наступает самое спокойное время для королевской семьи. Каждый может пообщаться с королевой по душам, она находит время для каждого. И здесь она уже не королева, а просто мама, бабушка, тетя, кузина. Но все равно она остается королевой бала.

@visitwindsor

Празднуют все!

Наконец, приходит пора праздничного ужина, на который собираются все, включая персонал и шеф-повара. Все хотят поднять бокал с королевой. Поэтому на ужин всегда делают шведский стол с различными блюдами и напитками, каждый обслуживает себя сам. Королева предпочитает свой любимый коктейль Zaza (дюбонне и джин), Чарльз – вишневый бренди, а Уильям и Гарри – яблочный сидр. Кстати, гости частенько приносят угощения для общего стола. Так, Чарльз ежегодно балует всех сливами из своего глостерширского сада. 

И вот наступает время подарков. Что дарят монархи друг другу, если у них все есть? Обычно это милые безделушки, иногда нелепые и смешные. Так, принц Филипп получил однажды мельницу для перца, принцесса Анна подарила Чарльзу кожаное сиденье для унитаза, а Кейт преподнесла Гарри (тогда еще неженатому) куклу, которая растет, соприкоснувшись с водой. Сам же Гарри подарил бабушке шапочку для душа с надписью «Ну не сволочь ли наша жизнь?» («Ain’t Life a B*tch!»).

Подарки получают и работники дворца, которых более полутора тысяч человек. Обычно это рождественский пудинг и сувенир, к примеру чашка. 

Развлекается королевская семья тоже от души, и традиционная игра в шарады никого не оставляет равнодушным. Говорят, абсолютная чемпионка – Кейт Миддлтон. Хотя вряд ли чьи-то остроты могут конкурировать с чувством юмора Ее Величества. 

Рождество всегда было и остается главным семейным праздником. И неважно, королевская семья или самая обыкновенная, в этот день всем хочется праздника и чуда. Так пусть же оно у вас случится. 

Подготовила Оксана Кеш

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