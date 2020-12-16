Накануне праздников: подарки и процедуры

До Рождества осталась всего неделя, но еще можно успеть привести себя в порядок и подготовиться к сезону…

Праздники со свежей головой

Yeti & The Fox

От £12,99 за упаковку с 3 саше // yetiandthefox.com

Капсулы Yeti & The Fox станут отличным подарком для вас или ваших друзей, любящих бурное веселье: они помогут наутро после вечеринки выглядеть и чувствовать себя хорошо, а не умирать, лежа на диване.

Антипохмельный продукт от Yeti & The Fox невероятно эффективен. За счет чего он работает? S-ацетилглутатион – главный природный антиоксидант в нашем организме, он же отвечает за хороший иммунитет и помогает организму оставаться здоровым. В сочетании с N-ацетилцистеином и витамином B6 он становится очень эффективным в борьбе с токсинами, попадающими в организм с пищей и напитками. Глутатион – основной активный ингредиент Yeti & The Fox – необходим организму для расщепления ацетальдегида, токсичного вещества, которое вырабатывается при растворении алкоголя в печени (ацетальдегид вызывает повреждение печени и отвечает за все неприятные симптомы после употребления алкоголя). N-ацетилцистеин (NAC) увеличивает содержание глутатиона в клетках. NAC и метаболизм алкоголя тесно связаны, поэтому этот ингредиент может быть полезным и при лечении заболеваний печени в целом, и для улучшения здоровья тех, кто любит употреблять алкоголь, но не любит страдать на следующий день.

Как принимать препарат? Перед началом вечеринки (за полчаса до еды или через два часа после) примите две капсулы, запив водой, а третью капсулу – перед сном, уже после бурного веселья. Если вы забыли принять Yeti & The Fox перед началом алкогольного вечера, используйте все три капсулы перед сном.

Yeti & The Fox, быстро набирающий популярность в Британии, представлен в упаковках с 1, 2, 6 или 12 капсулами и флаконах с 20 капсулами.

Идеальная стрижка

Wash, Cut & Blow-Dry в салоне Patrizia Manias Covent Garden

От £80 // patriziamanias.com

Салонам в период карантина пришлось нелегко: их то открывали, то закрывали, второе – чаще. Да и нам, желающим выглядеть на все сто, пришлось выкручиваться по методике «помоги себе сам». Однако ничто не удовлетворяет так, как свежая профессиональная стрижка. Когда я наконец смогла вырваться из лап карантина и рвануть в центр на стрижку, счастью моему не было предела! Я отправилась в новый итальянский салон Patrizia Manias Covent Garden, который открылся в этом году. Имя Патриции Маниас довольно известно в среде парикмахеров: она разработала свой фирменный стиль стрижки более двадцати лет назад. Стрижка предполагает разделение волос на голове на 14 секций, которые стригут последовательно. Результат – объем и улучшенная текстура верхней длины волос, при этом четкие формы и более весомая нижняя часть волос. Стрижка получается подвижной, отлично держит форму даже без укладки, что сегодня немаловажно: неизвестно, сколько еще придется ждать до следующего посещения салона.

Драматичный взгляд

Внимание в 2020-м сместилось на глаза и брови. И если вы еще не привели их в порядок, перед праздниками – самое время!

Dollbaby London Magnetic Eyeliner and Lashes Kit

£39,95 по специальной скидке (без скидки £44,95) // dollbabylondon.uk

Идеальные ресницы на вечер или день, как вам угодно, – проще простого. Забудем про наборы с клеем, встречаем уже полюбившиеся магнитные – они не вызывают аллергии и раздражения, их невероятно легко наносить и снимать, а если вы выберете набор от марки Dollbaby, то получите еще и веган-продукт.

В набор Dollbaby London Magnetic Eyeliner and Lashes входит магнитная подводка для глаз и два сета ресниц: повседневный и более драматичный, на вечер. Продукт идеально подходит для тех, кому сложно использовать традиционные накладные ресницы, и для тех, у кого чувствительная кожа. Магнитная подводка для глаз водостойкая, отлично держится весь день, не растекаясь. Наносятся такие ресницы на раз-два-три: подведите глаза, дайте высохнуть подводке, приложите ресницы к линии – готово!

Марка Dollbaby занимает особое место на британском бьюти-рынке – это победитель конкурса «Профессиональная марка бренда года» в 2019 году. Dollbaby London любят и топовые знаменитости Карди Би и Поппи Делевинь, и супермодели Victoria’s Secret Каролина Куркова и Даутцен Крус.

Отрастить ресницы и брови

Одна из моих любимых разновидностей косметических продуктов – специальные сыворотки для роста ресниц и бровей. Я пользуюсь ими курсом, периодически меняя и экспериментируя с новыми брендами, и вижу, как они работают. Так, несколько лет назад я сделала 3D-татуаж бровей, который выглядел очень натурально, а потом начала активно использовать сыворотку, которая полностью помогла восстановить натуральные брови. Теперь мне приходится лишь подкрашивать их раз в месяц. Попробуйте и вы.

Dermaworks Spectaculash Eyelash Growth Serum и Eyebrow Enhancing Serum

£24,99 за каждый // dermaworks.co.uk

Сыворотка для роста ресниц, получившая награду Best of Beauty от журнала Vogue в 2020 году помогает отрастить длинные, здоровые и объемные ресницы. Она содержит пентапептид 17, мощный протеин, который стимулирует рост ресниц, укрепляя их и делая плотнее. Чтобы увидеть результат, сыворотку Spectaculash Eyelash Growth Serum надо наносить на ночь в течение 60 дней,

В сыворотке для роста бровей Eyebrow Enhancing Serum используется передовая, клинически проверенная формула, которая разработана для питания и укрепления бровей за счет стимуляции выработки кератина, важнейшего строительного элемента наших волос и ногтей. Смесь растительных экстрактов, белков и пептидов – вот секрет красивых и здоровых бровей.

Восстановить кожу

Katherine Daniels Repairing Nourishing Mask

£30 за 75 мл // katherinedanielscosmetics.com

И конечно, наша кожа изрядно устала: отопление, ветер, ношение маски, пусть даже периодическое. Пожалуй, лучше всего тут поможет хорошая восстанавливающая маска (для лучшего результата наносите ее щедро).

Насыщенная кремообразная маска Katherine Daniels Repairing Nourishing Mask отлично впитывается и насыщает кожу. Масло авокадо и масло ши повышают естественный уровень жира на поверхности сухой (даже очень сухой) и раздраженной кожи, делая ее эластичной, питая и защищая. Экстракт бурых морских водорослей восстанавливает влагу и делает кожу более упругой и плотной, а экстракты красных и синих микроводорослей оказывают антивозрастное действие за счет стимуляции выработки коллагена, эластина и естественных защитных механизмов кожи. Питательный комплекс с маслами ши, авокадо, зародышей пшеницы и витамином Е смягчает и глубоко восстанавливает кожу.