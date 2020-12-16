Премьера года – «Серебряные коньки»

Российская киноиндустрия, испытывавшая стагнацию весь коронавирусный год, все же не теряет надежды на новогодние праздники, когда начнут показывать и «Огонь», и «Последний богатырь – 2». Трамплином для них должен послужить блокбастер «Серебряные коньки» – масштабная костюмная мелодрама про льды Петербурга, женское высшее образование и любовь, которая выше классовых различий.

«Коньки» вообще-то должны были выйти еще 14 февраля уходящего года, чтобы «окучить» и День святого Валентина, и, если повезет, День защитника Отечества и Международный женский день. Пожалуй, хорошо, что не вышли, там спокойно стартовал «Лед-2» и собрал свои миллиарды. А «Коньки» – проект таинственный и интригующий, ему надо было дозреть. Режиссер – дебютант Михаил Локшин. В ролях – дебютанты Федор Федотов и Софья Присс. В основе – мало кому известная в России книга американки Мэри Мэйпс Додж, действие которого происходит на замерзших каналах Амстердама. Трудно было понять, чего ждать, ясно было только то, что бюджет немаленький: в новостях передавали, что МЧС перекрывает улицы и делает огромные синие настилы ради съемок фильма. Это потому, что ресурсы студии Никиты Михалкова «ТриТэ» почти безграничны, и почему-то она решила вложиться в проект очень серьезно.

После переноса на 10 декабря картину показали публике лишь однажды – на открытии Московского международного кинофестиваля, где Никита Михалков – президент. И показали с беспрецедентным условием – эмбарго на публикации о фильме до выхода в прокат. Подобных случаев ни на одном МКФ, пожалуй, раньше не было. Но градус ожидания в итоге, естественно, возрос до предела.

Самый большой сюрприз, который ждет зрителя во время просмотра, – то, что «Серебряные коньки» стали российским «Титаником», и это уже никто скрывать не пытается. Смотрите сами. Россия, канун нового, 1900 года. Чрезвычайно одаренный бедняк (сын нищего, но честного фонарщика) Матвей знакомится с аристократкой Алисой, которую сватают за блистательного офицера, тоже аристократа. Алисе этот брак не очень приятен. Она тайком занимается химией, мечтает учиться у Менделеева, но все окружающие приходят в ярость от самой мысли, что женщина будет не то что ученой, а хотя бы просто образованной.

Матвей же открывает перед Алисой мир петербуржской бедноты. Он ведет ее в кабак, где они танцуют, как Ди Каприо с Уинслет на нижней палубе. Придерживает Алису, когда она учится кататься, а она раскидывает руки, словно крылья. В сцене, где влюбленным предстоит проститься с девственностью, Матвей даже одет в точности как Ди Каприо: белая из грубой ткани рубаха с распахнутым воротом плюс подтяжки. Айсберг из «Титаника» превратился в сковавший Петербург лед, а сам корабль, обреченный на погибель, – это, конечно, Россия, которую, как и героев, впереди не ждет ничего хорошего. Но никто не хочет и думать об этом, пока «Титаник» плывет.

Если бы параллели с «Титаником» не были настолько прозрачны и даже навязчивы, могло бы показаться, что это плагиат. Но сейчас фильм больше похож на признание в любви или адаптацию, которой подвергаются популярные телевизионные форматы или известные фильмы. Даже образ главного злодея, даже главная схватка похожи, даже за льдину Матвей схватится мертвой хваткой, как Ди Каприо за доску. Чтобы оценить «Коньки» в полной мере, стоит пересмотреть блокбастер Джеймса Кэмерона и порадоваться тому, как виртуозно молодой сценарист Роман Кантор, синефил и просто очень талантливый человек, переработал чужой материал.

На этом старые знакомства не кончаются. В фильме есть еще и капитан Джек Воробей! Здесь он замаскирован под главу мелкой банды карманников Алекса. Его играет Юрий Борисов, один из самых интересных и востребованных молодых актеров страны, пусть и с несколько хаотичной и неровной фильмографией. У Алекса не просто банда – у него даже свой пиратский корабль имеется, да еще с полными трюмами золота. Алекс изъясняется чрезвычайно жеманно, двигается словно танцует, выделывает на коньках невероятные кульбиты, его дерзость не знает равных. Матвей в его компании – что герой Орландо Блума в «Пиратах». Правда, периодически Борисов переключается в режим Ставрогина из «Бесов» и начинает толкать революционно-анархистские речи, но вот эта часть роли актеру дается не слишком хорошо. Видно, что от него такая идеология слишком далека, и марксистские лозунги в его устах чужеродны. Судить его за это было бы, пожалуй, неправильно. К счастью для нас и для него, Джека Воробья в фильме все равно гораздо больше, чем «Бесов».

Отдельная приятность для зрителя – ироничные отсылки к российским реалиям XXI века. Матвей теряет работу курьера, потому что мостовую надолго перекрыли для проезда какой-то ВИП-персоны. Жандармам предлагают раздать вместо сабель ультрасовременные и удобные дубинки, напоминающие омоновские. Спецотряды быстрого реагирования срочно обучаются методам террористов, чтобы вести с ними борьбу на равных. Это альтернативный Петербург, тут многое может случиться.

Единственное – города в фильме преступно мало. Видно, что основное действие сняли в великолепно проработанных локациях, но, когда камера взлетает для эффектной панорамы, ей слишком быстро подрезают крылья – явно сэкономили на компьютерной графике. После западных блокбастеров, где пролеты над гигантскими компьютерными моделями мегаполисов давно стали традицией, «Коньки» выглядят чуть более локальной историей, чем следовало бы. С другой стороны, возможно, это намеренная клаустрофобия, чтобы еще усилить сходство с «Титаником». А нам нужно каждую секунду волноваться за героев: удастся ли им покинуть «корабль» и удрать за границу, где цивилизация, эмансипация и, как ни прискорбно, Первая мировая на горизонте?