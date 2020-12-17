«Худший в истории»

Кажется, при создании пророчества о конце света индейцы племени майя промахнулись на несколько лет! 2020 год изо всех сил старался нагнетать ощущение апокалипсиса, и кажется, у него это получилось. Журнал Time назвал его худшим годом в истории: мир захлестнули природные катастрофы, массовые протесты и пандемия коронавируса, разделившая мир на до и после.

Предлагаем еще раз вспомнить, что произошло за последние двенадцать месяцев, и дать этим событиям оценку.

Лесные пожары

Лесные пожары в Австралии стали одними из самых разрушительных в современной истории, утверждают во Всемирном фонде дикой природы (WWF). К январю 2020 года огнем оказались охвачены огромные территории на юге и юго-востоке континента, а также остров Кенгуру, где находятся крупнейшие заповедники и национальные парки Австралии.

Только в июле ученые смогли подсчитать потери: 28 млн гектаров земли выгорели полностью, порядка 3 млрд животных погибли или покинули места обитания. По данным Met Office, из-за пожаров резко увеличилась концентрация углекислого газа в атмосфере, что неизбежно скажется на качестве воздуха.

Не успели экологи выдохнуть, как та же самая угроза возникла в Сибири и на Дальнем Востоке. За счет лесных пожаров весной и летом 2020 года в атмосферу поступило порядка 59 мегатонн углекислого газа, сообщил Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали более 120 тыс. человек, огонь уничтожил более 1,62 млн гектаров.

Основной причиной пожаров Всемирная метеорологическая организация (WMO) называет глобальное потепление. Засуха в Австралии длится все дольше с каждым годом, а в Сибири гореть начинает не только тайга, но и тундра. А это значит, что даже вечная мерзлота может оказаться не такой уж и вечной…

Не менее опасными оказались пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, начавшиеся в апреле 2020 года. Огонь охватил площадь свыше 67 тыс. гектаров, в результате чего пострадало более 5% территории Чернобыльского заповедника. И хотя бывший офицер радиационной разведки и ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный подчеркнул, что пожар не добрался до хранилища ядерных отходов, событие заставило понервничать многих. Еще один печальный факт – огонь вспыхнул из-за поджога травы. Полиция задержала несколько человек, причастных к пожару.

Пандемия коронавируса

С декабря 2019 года мир с напряжением начал следить за китайским городом Ухань, где выявили новый вид коронавируса. Скачок заболеваемости был резким и неожиданным: десятки случаев заражения начали возникать по всему миру, чтобы потом слиться в гигантскую волну, захлестнувшую континенты. И хотя многие из нас читали и слышали об эпидемии испанки в начале XX века, к повторению подобной ситуации не были готовы даже экономически развитые страны.

Методом проб и ошибок сформировались правила поведения, которые грозят остаться с нами еще на пару лет: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытье рук в течение 20 секунд. Главы стран оказались перед непростым выбором: позволить людям работать в обычном режиме, чтобы не допустить коллапса экономики, или отправить всех на карантин, грозящий потерей миллиардов и долгим постпандемийным восстановлением. Компании начали переводить сотрудников на удаленную работу, рестораны и кафе – закрываться, а авиакомпании, одна за другой, – заявлять о многомиллиардных потерях и возможном банкротстве.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на 13 декабря 2020 года число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 72 млн, число смертей – 1,6 млн. Первое место по обоим показателям занимают США: 16 млн заболевших и 298 тыс. умерших. USA Today обратила внимание на то, что даже во время Второй мировой войны страна понесла меньшие потери – тогда погибли 291 тыс. американцев. Великобритания занимает шестое место в мире: заразились 1,8 млн человек, скончались 64 тыс.

Свет в конце тоннеля уже забрезжил: США, Канада и Великобритания одобрили применение вакцины от Pfizer, а компания AstraZeneca начала клинические испытания комбинации своего препарата с российской вакциной «Спутник V». Тем не менее до выхода из кризиса еще далеко – сейчас в Европе бушует вторая волна коронавируса, грозящая новыми ограничениями и самыми тихими рождественскими праздниками за долгое время. Оценить последствия пандемии удастся только через несколько лет, говорят аналитики.

Катастрофа Boeing 737 под Тегераном

8 января самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) вылетел из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни в Киев, а спустя две минуты был сбит двумя ракетами класса «земля – воздух», выпущенными с баз иранского элитного военно-политического формирования «Корпус стражей исламской революции» (КСИР). Погибли все 176 пассажиров и 9 членов экипажа, большинство из них было гражданами Канады и Ирана.

Сначала иранские власти заявили, что лайнер потерпел катастрофу по техническим причинам, однако через три дня признали свою ответственность. По словам действующего президента Ирана Хасана Рухани, произошедшее объясняется человеческой ошибкой: военные находились в состоянии повышенной боевой готовности из-за возможного ответа США на ракетный удар Ирана по американским военным объектам в Ираке и приняли самолет за вражескую ракету.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес свои соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Она стала крупнейшей за всю историю украинской авиации и вошла в число пятидесяти крупнейших катастроф в истории мировой авиации.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске

29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, дочерней компании «Норникеля». У одного из резервуаров оторвалось дно, в результате чего в грунт и реки попало более 20 тыс. тонн дизельного топлива. 15 тыс. из них утекли в реку Далдыкан, правый приток реки Амбарной. По данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация вредных веществ в местных водах превысила норму в десятки тысяч раз.

Аналитики Greenpeace заявили, что это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне, на восстановление экосистемы потребуется не менее десяти лет. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил свое намерение ликвидировать последствия, но не согласился с оценкой ущерба.

Норильск и раньше оказывался под пристальным вниманием экологов из-за аварий на «Норникеле», но теперь о нем заговорили по всей стране, а местные жители получили шанс поделиться своими историями. По их словам, экологические проблемы происходят постоянно, из-за нежелания руководства уделять внимание проблемам окружающей среды.

Протестное движение Black Lives Matter

25 мая полицейские американского Миннеаполиса задержали возле одного из продуктовых магазинов 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Продавец магазина утверждал, что тот расплатился фальшивыми деньгами. При задержании один из полицейских придавил коленом шею мужчины, Флойд кричал, что задыхается, но стражи правопорядка не обращали на это внимания. Впоследствии мужчина скончался в реанимации.

Один из прохожих снял задержание на видео и выложил в социальные сети, после чего в США вспыхнули массовые беспорядки и прошли многочисленные акции протеста. Люди начали громить магазины и жечь машины, из-за чего полиции пришлось применять слезоточивый газ. Акции против расизма в поддержку семьи Джорджа Флойда и других чернокожих жителей США прошли по всему миру. Демонстранты требовали справедливого суда над полицейскими и призывали покончить с расизмом, который до сих пор остается одной из главных проблем современного американского общества.

По данным CNN, несмотря на формально равные права, чернокожие сталкиваются с постоянной дискриминацией. Бюджет среднего афроамериканского домохозяйства в десять раз меньше бюджета белой семьи, резюме соискателей с «белыми» именами вызывают в два раза больше откликов, при этом чернокожие граждане США имеют в пять раз больше шансов попасть за решетку и получить более долгий срок заключения.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») появилось еще в 2013 году, когда суд оправдал Джорджа Циммермана, совершившего убийство афроамериканского подростка Трейвона Мартина. Но именно в 2020 году движение получило массовую поддержку: по данным аналитического центра Civiqs, в июне 2020 года рейтинг движения вырос больше, чем за последние два года. Журнал Art Review поставил Black Lives Matter на первое место в рейтинге ста личностей, организаций и событий, оказавших наибольшее влияние на мир искусства в 2020 году.

Протесты, начавшиеся в США, осветили проблему расового неравенства и в других странах. В Великобритании демонстранты начали сносить памятники рабовладельцам и добились того, что самые крупные музеи страны – и лондонская мэрия! – пообещали внимательнее отнестись к своему наследию и проверить культурные объекты на связь с расизмом.

Взрыв аммиачной селитры в Бейруте

4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, прогремели два мощных взрыва. Взорвались 2 750 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с судна Rhosus в 2013 году и оставили храниться в портовой зоне, несмотря на многочисленные предупреждения об опасности.

Взрывы были такой силы, что их ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится в 200 км от Бейрута. Некоторые автомобили забросило на высоту третьего этажа. Жертвами стали 220 человек, около 6 тыс. получили серьезные ранения, 300 тыс. человек остались без крыши над головой. Ущерб от взрыва оценили в $15 млрд, сообщил телеканал Al Jazeera.

Бейрут признали зоной стихийного бедствия. Несколько больниц оказались полностью разрушены, из-за чего раненых приходилось везти в другие города. После взрывов в порту и на прилегающей территории вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать только с помощью вертолетов. 10 августа правительство Ливана в полном составе ушло в отставку, а в октябре 2020 года местный суд выдал ордер на заочный арест двух граждан России – владельца и капитана Rhosus.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, однако оппозиция не согласилась с результатами.

Сразу после закрытия избирательных участков в Минске начались столкновения демонстрантов с сотрудниками ОМОН. Протестующие утверждали, что результаты выборов сфальсифицированы, на самом деле победила главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Вскоре по всей территории страны развернулись массовые протесты, для подавления которых правоохранительные органы применяли насилие. Появились сведения о жертвах и пропавших без вести, применении светошумовых гранат и резиновых пуль. Светлане Тихановской пришлось уехать в Литву. По данным правозащитников, к ноябрю 2020 года произошло более 40 тыс. задержаний участников протестов. В Следственный комитет Республики Беларусь поступило около 4 тыс. заявлений о пытках, но ни одного уголовного дела по факту нарушений со стороны сотрудников силовых органов заведено не было.

В сентябре 2020 года ООН сделала официальное заявление о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с участниками протестов. Европейский союз отказался признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси, а Совет Европы утвердил дополнительный санкционный список, в который вошли 15 высокопоставленных чиновников, в том числе и сам Лукашенко.

Теракты во Франции и Австрии

В октябре 2020 года уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Анзоров убил французского учителя Самюэля Пати, показывавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Это убийство признали терактом. Террориста ликвидировала полиция, а президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой ислама и пообещал сохранить свободу слова, после чего в стране прошли несколько атак исламистов.

В Авиньоне, Лионе и Париже произошли пять вооруженных нападений на мирных граждан, но, к счастью, никто не пострадал. Жителям Ниццы повезло гораздо меньше: 29 октября выходец из Туниса напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам и обезглавил двух из них на месте; третья жертва скончалась от полученных ран чуть позднее.

2 ноября теракт произошел в столице Австрии Вене: злоумышленник северомакедонского происхождения открыл огонь возле синагоги на улице Зайтенштеттенгассе, 5 человек погибли, 22 получили ранения.

Нападение террористов дало повод консервативным политикам Франции и Австрии вновь поднять вопрос об ужесточении правил въезда в страну и контроля за границами.

Президентские выборы в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы. От республиканцев баллотировался действующий президент Дональд Трамп, от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.

Эта президентская кампания стала самой скандальной в истории страны. Из-за пандемии коронавируса большинство американцев проголосовало по почте, поэтому процесс подсчета голосов затянулся на неделю. Этим воспользовался Дональд Трамп – он обвинил своего оппонента в массовых фальсификациях, мошенничестве и вбросе голосов. Сторонники 45-го президента США начали собираться у избирательных участков и требовать пересчета, позднее с таким же заявлением выступил и штаб Трампа. Команда его юристов подала несколько исков, однако отменить результаты выборов им не удалось. 23 ноября Трамп отдал распоряжение начать процесс передачи власти администрации Джо Байдена.

«Брекзит»: очередная попытка договориться

Кажется, что одно из худших событий 2020 года для Великобритании все еще впереди. На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон находится в Брюсселе и пытается спасти переговоры по «Брекзиту». Стороны не смогли урегулировать имеющиеся разногласия по вопросам рыбной ловли и обеспечения честной конкуренции после окончания переходного периода 31 декабря 2020 года. Если соглашения достичь не удастся, Великобритания будет торговать с ЕС по правилам ВТО, что означает повышение цен на продукты питания, автомобили и ряд других товаров.

Британские бизнесмены начинают паниковать: до дедлайна остается две недели, в течение которых фирмы должны подготовиться к новым условиям и оформить необходимую документацию – но пока никто даже не знает, чем все закончится. Супермаркет Tesco уже предупредил своих покупателей о подорожании всего (!) ассортимента на 3–5% и начал запасаться продуктами питания с длительным сроком годности на случай возможного перерыва в поставках.

А как вы считаете, что стало самым главным потрясением уходящего года (кроме пандемии)? Лесные пожары

Катастрофа Boeing 737 под Тегераном

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске

Протестное движение Black Lives Matter

Взрыв аммиачной селитры в Бейруте

Протесты в Беларуси

Теракты во Франции и Австрии

Президентские выборы в США

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