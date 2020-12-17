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Британская армия разработала спрей против коронавируса

Британская армия разработала спрей против коронавируса
Фото:123rf.com

Эффективность дезинфицирующего средства – 99,99%

В британской армии разработали дезинфицирующий спрей против коронавируса, говорится на сайте правительства. Исследования Ливерпульской школы тропической медицины (LSTM) показали, что новое средство убивает 99,99% вируса меньше чем за минуту. Изобретатель спрея под названием Virusend – 53-летний ученый Майкл Притчард, уже долгое время сотрудничающий с армейскими экспертами по инновациям, пишет The Sun.

50 тыс. бутылок Virusend уже направили в пункты тестирования на коронавирус, в том числе в Медуэй и Престон. Больница Leeds Teaching Hospitals NHS Trust проводит клинические испытания дезинфицирующего средства в отделениях неотложной помощи (A&E), палатах с больными коронавирусом, отделениях интенсивной терапии и операционных.

В настоящее время ведутся переговоры о распространении спрея в обычных магазинах, чтобы их могли приобрести все желающие. Он будет доступен и для заказа онлайн.

«Для меня было честью поработать с такими талантливыми и преданными делу людьми. Благодаря хорошей идее мы создали продукт, способный оказать реальное воздействие на вирус», – рассказал менеджер проекта по разработке спрея Virusend, подполковник Кристофер Уорхерст.

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