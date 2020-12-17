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Линия Thameslink вернется на карту лондонского метро спустя 20 лет

Линия Thameslink вернется на карту лондонского метро спустя 20 лет
Фото:twitter.com/TLRailUK

Она будет отмечена розовой пунктирной линией

Линия Thameslink снова появится на карте лондонского метро спустя 20 лет; ее убрали в далеком 1999 году. С января 2021 года она будет отмечена розовой пунктирной линией, пишет The Evening Standard.

Руководство Transport for London приняло решение вернуть обозначение линии до конца 2021 года, чтобы помочь людям перемещаться по столице во время пандемии коронавируса. Thameslink проходит от Бедфорда до Брайтона через центральный Лондон по станциям London Bridge, Blackfriars и St Pancras International.

Ранее за возвращение лондонского участка Thameslink на карту выступил Транспортный комитет Лондонской ассамблеи, его поддержали несколько политических фигур и общественных групп. Председатель комитета Элисон Мур заявила: «Важно, чтобы у жителей Лондона было как можно больше возможностей путешествовать по городу с соблюдением дистанции. Это особенно актуально в период рождественских праздников».

Управляющий директор линии Thameslink Том Моран добавил: «Теперь каждый пассажир сможет увидеть все доступные для него варианты пересадки. Поезда по линии Thameslink ходят регулярно, а путь от станции St Pancras до London Bridge занимает менее 15 минут».

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