Правила перевозки животных в Северную Ирландию и ЕС изменятся после «Брекзита»

Нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила перевозки домашних животных в Северную Ирландию и страны Европейского союза, сообщает The Guardian. Обычные британские паспорта домашних животных перестанут действовать после окончания переходного периода «Брекзита».

Жителям Великобритании, путешествующим с собаками, кошками и хорьками, нужно будет получить ветеринарный сертификат (animal health certificate, AHC) не ранее, чем за 10 дней до поездки.

Помимо этого, у каждого домашнего животного должен быть свой микрочип. Как минимум за 21 день до поездки питомцу необходимо сделать прививку от бешенства, а собак еще и пролечить от ленточных червей, если таковые имеются в организме.

На каждое животное выдается отдельный сертификат, который должен подписать ветеринар.

По прибытии в ЕС владельцы домашних животных должны будут въехать через специальный пункт въезда для путешественников (TPE).

Правила перевозки животных из Северной Ирландии и стран ЕС в Великобританию остаются неизменными, говорится на сайте правительства.