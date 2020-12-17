Государство продолжит выплачивать 80% от зарплаты до конца апреля 2021 года

Правительство объявило о продлении схемы финансовой поддержки furlough

Правительство Великобритании приняло решение продлить схему финансовой поддержки furlough (или Coronavirus Job Retention Scheme) до конца апреля 2021 года, сообщает BBC. Это значит, что государство продолжит выплачивать 80% заработной платы (до £2,5 тыс. в месяц) всем, кто не имеет возможности работать из-за пандемии коронавируса.

Коронавирусные ограничения не позволяют многим компаниям вернуться к обычному режиму работы. Вакцина против COVID-19 дала некоторую надежду, однако для вакцинации всего населения потребуется еще несколько месяцев. По словам министра финансов Риши Сунака, продление схемы furlough, «защитит рабочие места и позволит экономике восстановиться». Главный экономист Конфедерации британской промышленности (CBI) Рейн Ньютон-Смит уверена, что решение правительства «позволит бизнесу сделать передышку».

Программу Coronavirus Job Retention Scheme представили еще во время первого обшенационального карантина в марте 2020 года. Впоследствии ее продлили до ноября 2020 года, а затем – до весны 2021 года. С начала действия программы финансовую помощь получили 9,6 млн британских работников.