Ваше здоровье этой зимой. Часть третья: здоровое питание – здоровая жизнь

Забота о собственном здоровье – приоритет во время пандемии. И важная часть этой заботы – сбалансированное питание. Так что если ваш рацион оставляет желать лучшего, настал момент пересмотреть привычки.

NHS рекомендует употреблять в пищу пять порций фруктов и овощей в день и готовить блюда с высоким содержанием клетчатки (например, ее много в цельнозерновых крупах). Важно также включить в питание молочные продукты или их заменители, а также такие источники белка, как мясо, бобовые и рыба. Жир нам тоже необходим, при этом на тарелке его должно быть немного, по возможности выбирайте ненасыщенные жиры. И не забывайте пить больше воды.

Да, времена сейчас не из легких, но забота о здоровье не требует титанических усилий: для этого не нужно часами нарезать овощи или есть горы шпината, да и питаться правильно вовсе не значит тратить много денег. Предлагаем несколько идей от телеведущего и шеф-повара Фила Викери, как приготовить вкусные здоровые блюда и снеки для всей семьи и как включать в рацион больше овощей и фруктов. Айда на кухню!

Низкокалорийные снеки

Хочется перекусить? Эти снеки помогут быстро утолить голод.

Попкорн домашнего приготовления

Свежеприготовленный попкорн пахнет не хуже свежего хлеба. Попкорн служит источником клетчатки, а это значит, что он дольше поддерживает ощущение сытости. Идеальный снек, который при этом легко приготовить.

Фруктовый салат

Разрежьте на половинки 50 г виноградин без косточек, добавьте 50 г яблок и 100 г ананаса в сиропе, нарезанные ломтиками. Вкусно и быстро.

Как есть больше овощей и фруктов

подпись к фото – Телеведущий и шеф-повар Фил Викери

Есть овощи и фрукты пять раз в день (five-a-day) кажется не самой легкой задачей, но имеется множество способов ее упростить. Например, порции не должны быть огромными – 3 ст. л. фасоли в томатном соусе уже считаются за одну порцию. Также в ход могут идти консервированные и замороженные фрукты и овощи.

Мы попросили шеф-повара Фила Викери рассказать, как сделать обычный завтрак, обед и ужин более полезными.

1. Используйте консервированные фрукты и овощи. «Все питательные вещества, витамины и минералы прекрасно сохраняются в консервах, которые при этом стоят недорого и могут использоваться в самых разных рецептах. К примеру, из консервированной картошки получится великолепное картофельное карри. А недавно я купил банку фасоли – отличный источник клетчатки – всего за 29 пенсов».