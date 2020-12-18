Россию отстранили от участия в международных соревнованиях на два года

Спортсменам запретили выступать под российским флагом

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично одобрил санкции в отношении России, предложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Он сократил предложенный срок действия дисквалификации сборной до двух лет вместо четырех, сообщает The Independent.

До 16 декабря 2022 года члены сборной России будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх только под нейтральным флагом и без гимна.

Кроме того, на протяжении срока действия санкций России запрещается проводить и подавать заявки на проведение спортивных мероприятий мирового уровня.

Это значит, что российские спортсмены выступят в нейтральном статусе на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио летом 2021 года, Зимних Олимпийских играх в Пекине и на Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году (если пройдут отборочный тур).

Единственное послабление касается формы спортсменов: она может содержать цвета национального флага. Если на форме будет указано название страны, то рядом с ним должна быть и надпись о том, что выступающие – нейтральные спортсмены.

Ранее российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допингового скандала. WADA выпустило доклад о том, как спортсмены массово использовали допинг во время Олимпиады 2014 года в Сочи.