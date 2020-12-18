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Ученики средней школы в Англии вернутся за парты 11 января

Ученики средней школы в Англии вернутся за парты 11 января
Фото:123rf.com

Отсрочка позволит правительству провести массовое тестирование учащихся на коронавирус

Министерство образования огласило план по возобновлению обучения в школах Англии после Рождества, пишет BBC. Ученики начальной школы, выпускники и дети ключевых работников вернутся за парты сразу после праздников, ученики средней школы начнут обучение онлайн, чтобы дать правительству возможность провести массовое тестирование на коронавирус.

Школьникам предложат сделать два экспресс-теста на COVID-19 с разницей в три дня. Выявленные положительные результаты перепроверят с помощью ПЦР-тестов, после чего ученикам придется самоизолироваться, сообщает Sky News.

Ожидается, что к очному обучению все школьники вернутся 11 января.

Главы английских школ остались недовольны планами правительства. Национальный союз образования (NEU) направил письмо министерству образования Гэвину Уильямсону, в котором назвал новую схему «нерабочей». «В последний день семестра школы узнают, что им необходимо предупредить родителей и набрать волонтеров для проведения тестирования, пока часть учеников будет находится в школе. Это просто нелепо», – говорится в письме.

Однако Гэвин Уильямсон уверен: новый план поможет не прерывать обучение и обезопасить школы от вируса.

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