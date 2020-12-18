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В больницах Англии не хватает мест для приема пациентов

В больницах Англии не хватает мест для приема пациентов
Фото:123rf.com

Врачам приходится отменять запланированные операции

Из-за второй волны коронавируса в больницах Англии не хватает мест для приема заболевших, пишет The Guardian. По данным NHS, с 7 по 13 декабря врачи 44 раза просили бригады скорой помощи перенаправить пациента в другую больницу – это самый высокий показатель за четыре года.

15 декабря больница Университетского колледжа Лондона попросила врачей провести внеплановый осмотр для выявления пациентов, которых можно выписать, чтобы освободить место для нуждающихся в госпитализации.

Центральная больница Нортгемптона отменила ряд запланированных операций из-за резкого роста коронавирусных пациентов. На 17 декабря в больнице находился 181 больной COVID-19. Это на 50% больше, чем в апреле этого года – тогда с коронавирусом госпитализировали 120 человек. Ситуация осложняется тем, что персонал больниц сам заражается вирусом и периодически пропускает работу.

По словам исполнительного директора NHS Providers Криса Хопсона, хуже всего ситуация обстоит в больницах Лондона, Лестера и Нортгемптона. Руководство NHS опасается, что число больных только возрастет после снятия коронавирусных ограничений на Рождество.

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