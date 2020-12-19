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Лондон и юго-восток Англии переходят на четвертый уровень коронавирусных ограничений

Лондон и юго-восток Англии переходят на четвертый уровень коронавирусных ограничений
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Новые правила вступают в силу 20 декабря

С 20 декабря в Лондоне, на востоке и юго-востоке Англии вводят четвертый уровень коронавирусных ограничений, сообщает BBC. Об этом на экстренном брифинге заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ограничения ужесточают из-за новой разновидности коронавируса – она распространяется на 70% быстрее обычного штамма. Однако доказательств того, что она переносится тяжелее, пока что нет.

Новые правила продлятся как минимум до 30 декабря, после чего правительство проанализирует эффективность принятых мер. На это время закроются все непродуктовые магазины, тренажерные залы и парикмахерские, пишет Sky News.

Людям рекомендуют по возможности работать удаленно, а находящимся в группе риска гражданам – оставаться дома и выходить только для занятий спортом и посещения врача. Двум людям из разных домохозяйств разрешается встретиться друг с другом только на улице, собрания группами запрещены.

Празднование Рождества в зонах с четвертым уровнем ограничений отменяется полностью. На остальной территории Англии, где не введены максимальные ограничения, правила для периода праздников немного изменятся: разрешается собраться с близкими только в сам день Рождества. Кроме того, правительство просит отказаться от путешествий по стране.

Полный список регионов Англии с четвертым уровнем ограничений выглядит так: Лондон, Кент, Бакингемшир, Беркшир, Саррей (за исключением Уэверли), Госпорт, Хавант, Портсмут, Ротер и Гастингс, Бедфорд, Милтон-Кинс, Лутон, Питерборо, Хартфордшир, Эссекс (за исключением Колчестера, Аттлсфорда и Тендринга).

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