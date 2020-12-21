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Пассажирам вернут деньги за несостоявшиеся рождественские поездки

Пассажирам вернут деньги за несостоявшиеся рождественские поездки
Фото:123rf.com

Празднование Рождества в Англии пришлось отменить из-за нового штамма коронавируса

Все, кто запланировал поездку в Англии на период с 24 по 27 декабря и приобрел билеты на поезд или автобус, смогут получить деньги обратно, пишет BBC. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс. В регионах Англии с четвертым уровнем коронавирусных ограничений празднование Рождества отменили полностью, а во всех остальных сократили до одного дня – 25 декабря. 

Пассажиры смогут оформить возврат в том случае, если приобрели билеты в период с 24 ноября по 19 декабря.

Правительство призвало людей набраться терпения: железнодорожные и автобусные операторы столкнутся с большим количеством заявок на возврат, поэтому деньги могут вернуться на счет с небольшой задержкой.

Из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, пришлось приостановить международные рейсы. Вечером 20 декабря компания Eurostar отменила все перелеты из Лондона в Париж, Брюссель, Лилль и Амстердам. Новая разновидность вируса получила название VUI202012/01, сообщает The Guardian.

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