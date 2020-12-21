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Более 30 стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Более 30 стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Фото:123rf.com

Его уже обнаружили у пациентов в Дании, Австралии, Нидерландах и Италии

20 декабря правительство Великобритании ужесточило коронавирусные ограничения в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии из-за нового штамма коронавируса. По данным медэкспертов, он распространяется на 70% быстрее обычного. Sky News сообщает, что новый штамм уже выявили у заболевших в Дании, Австралии, Нидерландах, ЮАР и Италии. Страны начали ограничивать авиасообщение с Великобританией, пишет BBC.

Государства, закрывшие границы для Великобритании, приняли следующие меры:

Франция приостановила любое сообщение с Великобританией, в том числе через Евротоннель, на 48 часов с полуночи 20 декабря;

Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 31 декабря;

Италия закрыла авиасообщение с Великобританией до 6 января 2021 года;

Ирландия приостановила авиасообщение с Великобританией как минимум на 48 часов начиная с 20 декабря;

Канада запретила рейсы из Великобритании на 72 часа начиная с 21 декабря;

Бельгия приостановила авиа- и железнодорожные рейсы из Великобритании минимум на 24 часа начиная с 20 декабря;

Нидерланды запретили все рейсы из Великобритании до 1 января 2021 года;

Турция ограничила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами до особого распоряжения;

Швейцария приостановила авиасообщение с Великобританией и ЮАР до особого распоряжения;

Болгария закрыла авиасообщение с Великобританией до 31 января 2021 года;

– правительство Индии постановило запретить авиасообщение с Великобританией с 21 до 31 декабря;

Дания, Норвегия и Хорватия запретили рейсы из Великобритании на 48 часов начиная с 21 декабря;

Австрия ограничила авиасообщение с Великобританией до особого распоряжения;

Литва, Латвия и Эстония закрыли авиасообщение с Великобританией до 31 января 2021 года;

Саудовская Аравия приостанавливает авиасообщение со всеми странами на неделю начиная с 21 декабря;

Израиль запретил въезд иностранным гражданам, прибывающим из Великобритании, Дании и Южной Африки, до особого распоряжения;

Испания объявила, что ограничит полеты, если ЕС не выработает общее решение по Великобритании;

 Россия объявила о временном прекращении авиасообщения с Великобританией. Ограничения вступают в силу с 22 декабря и будут действовать в течение недели;

Португалия будет принимать только тех прибывших из Великобритании, у которых есть местное гражданство;

Сальвадор не будет принимать путешественников, которые в течение прошлого месяца были в Великобритании;

Чехия будет изолировать всех, кто на пробыл в Великобритании хотя бы 24 часа при транзите;

Колумбия, Марокко, Чили, Финляндия, Гонконг и Аргентина запретили рейсы из Великобритании;

Швеция объявит об ограничительных мерах в ближайшее время.

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