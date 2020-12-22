Комплексное бухгалтерское обслуживание от Teraz My Accounts

Мы говорим на языке вашего бизнеса
Teraz My Accounts – это команда опытных квалифицированных бухгалтеров, агентов HRMC, обслуживающих клиентов в Питерборо и Дерби, а также по всей территории Соединенного Королевства. Наш семейный бизнес существует с апреля 2007 года.
Наши сотрудники с радостью проконсультируют вас по всем вопросам ведения бизнеса и бухгалтерского учета. Пока мы решаем бухгалтерские и финансовые вопросы, вы можете посвятить это время заботе о клиентах!
Наши услуги
Самозанятость/ работа на себя (self-employed)
Мы поможем вам зарегистрироваться и получить статус самозанятого и подготовим ваш ежегодный отчет (self-assessment).
Общество с ограниченной ответственностью
Возьмем на себя регистрацию вашей компании с ограниченной ответственностью и ведение всего необходимого бухгалтерского учета для бизнеса.
НДС
Консультации по вопросам НДС и подача декларации.
Схема строительной отрасли (CIS)
Организуем учет между вами и подрядчиками, а также налоговой службой (HMRC).
Платежная ведомость
Поможем зарегистрироваться в схеме PAYE, а также позаботимся о том, чтобы ваши сотрудники получали платежные ведомости.
Бухгалтерский учет
Это одна из самых обыденных обязанностей предпринимателя – доверьте ее нам!
Возврат НДС
НДС можно вернуть в HMRC! Свяжитесь с нами сейчас для оценки вашего бизнеса и ситуации.
Налог на прибыль
Подготовка годовых отсчетов с расчетом прибыли и сумм налога
Ценные бумаги, связанные с занятостью (ERS)
Поможем проинформировать HMRC о ERS (Evaluated receipts settlement: полученных вами подарках и присужденных акциях компаний).
Налог на игровые аппараты
Возможно, вам придется заплатить MGD, если у вас есть автоматы, которые раздают денежные призы – мы тоже можем помочь с этим!
Уведомление о прибытии автомобилей
После перевозки автомобиля в Великобританию, у вас есть 14 дней, чтобы сообщить об этом в HMRC. Поможем оформить уведомление правильно и быстро!
Бизнес-консультации
Вы пытаетесь выбрать направление для развития бизнеса? Обращайтесь к нам прямо сейчас – у нас есть опыт!
Деловые и личные банковские счета
Поможем открыть как личные, так и бизнес-счета в Великобритании.
Питерборо:
Wanda Tamara Zeler-Pasek (владеет польским и английским языками)
79B Broadway, PE1 4DA Peterborough
0173 368 5720, 0750 784 0005
info@terazmyaccounts.co.uk
Дерби (NEW! – филиал открыт 28 августа 2020 года):
Inna Petersone (владеет английский, латышским, русским языками)
133 Baker Street, Alvaston, DE24 8SE Derby
07726273520
inna.petersone@terazmyaccountsgroup.co.uk
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