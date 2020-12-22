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Комплексное бухгалтерское обслуживание от Teraz My Accounts

Комплексное бухгалтерское обслуживание от Teraz My Accounts
Фото:123rf.com

Мы говорим на языке вашего бизнеса

Teraz My Accounts это команда опытных квалифицированных бухгалтеров, агентов HRMC, обслуживающих клиентов в Питерборо и Дерби, а также по всей территории Соединенного Королевства. Наш семейный бизнес существует с апреля 2007 года.

Наши сотрудники с радостью проконсультируют вас по всем вопросам ведения бизнеса и бухгалтерского учета. Пока мы решаем бухгалтерские и финансовые вопросы, вы можете посвятить это время заботе о клиентах!

Наши услуги

Самозанятость/ работа на себя  (self-employed)

Мы поможем вам зарегистрироваться и получить статус самозанятого и подготовим ваш ежегодный отчет (self-assessment).

Общество с ограниченной ответственностью

Возьмем на себя регистрацию вашей компании с ограниченной ответственностью и ведение всего необходимого бухгалтерского учета для бизнеса.

НДС

Консультации по вопросам НДС и подача декларации.

Схема строительной отрасли (CIS)

Организуем учет между вами и подрядчиками, а также налоговой службой (HMRC).

Платежная ведомость

Поможем зарегистрироваться в схеме PAYE, а также позаботимся о том, чтобы ваши сотрудники получали платежные ведомости.

Бухгалтерский учет

Это одна из самых обыденных обязанностей предпринимателя – доверьте ее нам

Возврат НДС

НДС можно вернуть в HMRC! Свяжитесь с нами сейчас для оценки вашего бизнеса и ситуации.

Налог на прибыль

Подготовка годовых отсчетов с расчетом прибыли и сумм налога

Ценные бумаги, связанные с занятостью (ERS)

Поможем проинформировать HMRC о ERS (Evaluated receipts settlement: полученных вами подарках и присужденных акциях компаний).

Налог на игровые аппараты

Возможно, вам придется заплатить MGD, если у вас есть автоматы, которые раздают денежные призы – мы тоже можем помочь с этим!

Уведомление о прибытии автомобилей

После перевозки автомобиля в Великобританию, у вас есть 14 дней, чтобы сообщить об этом в HMRC. Поможем оформить уведомление правильно и быстро!

Бизнес-консультации

Вы пытаетесь выбрать направление для развития бизнеса? Обращайтесь к нам прямо сейчас – у нас есть опыт!

Деловые и личные банковские счета

Поможем открыть как личные, так и бизнес-счета в Великобритании.

logo teraz my accountsПитерборо:

Wanda Tamara Zeler-Pasek (владеет польским и английским языками)

79B Broadway, PE1 4DA Peterborough

0173 368 5720, 0750 784 0005

info@terazmyaccounts.co.uk

 

Дерби (NEW! – филиал открыт 28 августа 2020 года):

Inna Petersone (владеет английский, латышским, русским языками)

133 Baker Street, Alvaston, DE24 8SE Derby

07726273520

inna.petersone@terazmyaccountsgroup.co.uk

 

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