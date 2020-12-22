Комплексное бухгалтерское обслуживание от Teraz My Accounts

Это одна из самых обыденных обязанностей предпринимателя – доверьте ее нам!

Возврат НДС

НДС можно вернуть в HMRC! Свяжитесь с нами сейчас для оценки вашего бизнеса и ситуации.

Налог на прибыль

Подготовка годовых отсчетов с расчетом прибыли и сумм налога

Ценные бумаги, связанные с занятостью (ERS)

Поможем проинформировать HMRC о ERS (Evaluated receipts settlement: полученных вами подарках и присужденных акциях компаний).

Налог на игровые аппараты

Возможно, вам придется заплатить MGD, если у вас есть автоматы, которые раздают денежные призы – мы тоже можем помочь с этим!

Уведомление о прибытии автомобилей

После перевозки автомобиля в Великобританию, у вас есть 14 дней, чтобы сообщить об этом в HMRC. Поможем оформить уведомление правильно и быстро!

Бизнес-консультации

Вы пытаетесь выбрать направление для развития бизнеса? Обращайтесь к нам прямо сейчас – у нас есть опыт!

Деловые и личные банковские счета

Поможем открыть как личные, так и бизнес-счета в Великобритании.

Питерборо:

Wanda Tamara Zeler-Pasek (владеет польским и английским языками)

79B Broadway, PE1 4DA Peterborough

0173 368 5720, 0750 784 0005

info@terazmyaccounts.co.uk