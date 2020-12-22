Премьера скринлайф-спектакля «Вечер трудного дня»

Интерактивный спектакль объединит подростков из разных стран и известных российских актеров

22 декабря к 10-летию Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится премьера цифрового спектакля «Вечер трудного дня». Это

совместный проект фонда «Живая классика» и актёров драматического театра МХАТ им. М. Горького.

Спектакль «Вечер трудного дня» – проект 2020 года, который объединил творческие команды в России и Великобритании. Спектакль был поставлен онлайн под руководством режиссера МХАТ им. Горького Сергея Глазкова. Главные роли в спектакле сыграли русскоговорящие подростки из Великобритании и Египта, увлекающиеся театром, а также российские актеры – Алиса Гребенщикова, Ярослав Штефан и Владимир Халтурин. В основу спектакля лег роман писателя из Норвегии Ханса Улава Хамрана «Кубик Рубика и Пятый Битл». Это книга о дружбе и музыке, о первой влюбленности и безумных поступках, о потере и горе. О том, каково это – быть подростком. Сюжет погружает зрителей в историю самопожертвования и безрассудного риска, полную романтичной наивности и множества светлых воспоминаний о времени символа ушедшей эпохи – группы Beatles. Автор романа Ханс Хамран тоже стал частью проекта. Он записал видеообращение для зрителей спектакля и тоже будет смотреть премьеру онлайн.

Все события пьесы происходят в Осло и в Лондоне в 1980 году, но и сейчас история 15- летнего Андерса звучит современно и пронзительно. Мама героя тяжело заболевает, и чтобы поддержать ее, заботливый сын планирует сделать невозможное: найти участников Beatles, которых она так обожает, чтобы взять у них автографы для нее.

Премьера спектакля состоится онлайн на сайте проекта в 17:00 по Лондону (20:00 по Москве): performance-online.co.uk

Трансляция также будет доступна на официальном сайте фонда «Живая классика» и на страницах в соцсетях YouTube, Facebook и «ВКонтакте». Возрастное ограничение – 16+.