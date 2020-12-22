В 2021 году цены на недвижимость снизятся на 5%

Безработица, «Брекзит» и возвращение гербового сбора негативно повлияют на спрос

Крупнейший ипотечный кредитор Великобритании Halifax заявил, что экономические последствия пандемии затронут рынок недвижимости только в 2021 году. Аналитики компании прогнозируют снижение цен на жилье на 2-5%, пишет The Guardian.

В отчете Halifax говорится, что негативные последствия эпидемии удавалось сдерживать благодаря государственной программе сохранения рабочих мест (furlough) и отмене гербового сбора при покупке недвижимости стоимостью до £500 тыс. Обе схемы будут действовать до весны 2021 года, после чего ожидается резкий рост безработицы. Свое влияние окажет и «Брекзит»: переходный период заканчивается 31 декабря 2020 года, после чего условия торговли между Британией и ЕС существенно изменятся.

Специалисты из Управления бюджетной ответственности (OBR) прогнозируют падение стоимости жилья до 8%. По их данным, последний всплеск активности на рынке недвижимости придется на начало 2021 года, затем последует резкий спад, а в начале 2022 года начнется очередной подъем.

Министр жилищного хозяйства Великобритании Роберт Дженрик подтвердил, что рынок продажи и аренды жилья продолжает работать даже в регионах с четвертым уровнем коронавирусных ограничений.