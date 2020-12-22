﻿﻿﻿﻿﻿

Великобритания и Франция планируют начать тестирование водителей грузовиков

Великобритания и Франция планируют начать тестирование водителей грузовиков
Фото:123rf.com

Страны ищут способ возобновить поставки продуктов питания

20 декабря Франция ограничила транспортное сообщение с Великобританией. Паромы перестали ходить из порта Дувр через Ла-Манш, грузовое сообщение тоже застопорилось: по обеим сторонам границы образовались многокилометровые пробки. По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, только на трассе M20 встали 650 фур, а на автостоянках разместились еще 873 грузовика. Водители ожидают решения властей с любой стороны, чтобы возобновить поставки продуктов питания, пишет BBC.

Вечером 21 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что лично обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой открыть французскую границу. Он подчеркнул, что риск заражения водителей новым штаммом коронавируса очень низок.

По сообщению The Telegraph, Эммануэль Макрон выступает за массовое тестирование водителей. Борис Джонсон уже обсудил этот вариант с правительством и отдал распоряжение подготовить все необходимое для организации пункта тестирования. По предварительной информации, он будет размещаться близ деревни Менстон в графстве Кент и проводить до 6 тыс. тестов ежедневно.

Однако окончательное решение по проблеме грузоперевозок между Британией и Францией ожидается не ранее 23 декабря.

profile-sample2
Комплексное бухгалтерское обслуживание от Teraz My Accounts
22-12-2020
profile-sample2
В 2021 году цены на недвижимость снизятся на 5%
22-12-2020
profile-sample2
Премьера скринлайф-спектакля «Вечер трудного дня»
22-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.