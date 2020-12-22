Великобритания и Франция планируют начать тестирование водителей грузовиков

Страны ищут способ возобновить поставки продуктов питания

20 декабря Франция ограничила транспортное сообщение с Великобританией. Паромы перестали ходить из порта Дувр через Ла-Манш, грузовое сообщение тоже застопорилось: по обеим сторонам границы образовались многокилометровые пробки. По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, только на трассе M20 встали 650 фур, а на автостоянках разместились еще 873 грузовика. Водители ожидают решения властей с любой стороны, чтобы возобновить поставки продуктов питания, пишет BBC.

Вечером 21 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что лично обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой открыть французскую границу. Он подчеркнул, что риск заражения водителей новым штаммом коронавируса очень низок.

По сообщению The Telegraph, Эммануэль Макрон выступает за массовое тестирование водителей. Борис Джонсон уже обсудил этот вариант с правительством и отдал распоряжение подготовить все необходимое для организации пункта тестирования. По предварительной информации, он будет размещаться близ деревни Менстон в графстве Кент и проводить до 6 тыс. тестов ежедневно.

Однако окончательное решение по проблеме грузоперевозок между Британией и Францией ожидается не ранее 23 декабря.