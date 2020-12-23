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Обращение Посольства РФ в Великобритании в связи с временным прекращением авиасообщения

Обращение Посольства РФ в Великобритании в связи с временным прекращением авиасообщения
Фото:123rf.com

В связи с обращениями российских граждан касаемо временного прекращения авиасообщения между Россией и Великобританией посольство РФ напоминает, что срок данной ограничительной меры составляет одну неделю. Ограничения вступили в силу в полночь 22 декабря.

«Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается Оперативным штабом Правительства Российской Федерации. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения», – говорится на сайте посольства.

Вопрос об организации каких-либо вывозных рейсов из Великобритании не стоит. Желающим вернуться в Россию предлагают изучить иные авиамаршруты, предварительно проработав вопрос проезда транзитом через ту или иную страну.

Однако посольство напоминает: британское правительство ввело ограничения на передвижение (включая международные поездки), которые необходимо соблюдать, тем более что Лондон находится в зоне 4-й степени ограничительных мер. Выезд из Великобритании разрешается в исключительных случаях, например, по работе. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.gov.uk.

Информация относительно авиасообщения между Россией и Великобританией будет обновляться по мере поступления.

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