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Святой Грааль находится в Англии, утверждает археолог-любитель

Святой Грааль находится в Англии, утверждает археолог-любитель
Фото:123rf.com

По его словам, реликвия спрятана в склепе на дне одной из лондонских рек

40-летний Барри-Джон Бауэр из Синдерфорда провел несколько лет, исследуя историю ордена тамплиеров и его связь со святым Граалем. Археолог-любитель утверждает, что рыцари вернули Грааль в Англию во время одной из своих поездок на Святую Землю, сообщает The Daily Mail.

Бауэр уверен, что раскрыл точное местонахождение реликвии. По его словам, кубок вместе с другими сокровищами тамплиеров спрятан в лондонском боро Хаунслоу – в секретном склепе возле плотины на реке герцога Нортумберленда. «Я уверен, что это правильное место. Находка станет одной из величайших в истории», – сказал исследователь газете The Sun.

Бауэр заручился поддержкой Агентства по охране окружающей среды (Environment Agency) – оно поможет ему исследовать русло реки в начале 2021 года, как только реку осушат.

Святым Граалем называют кубок, из которого Иисус пил во время Тайной вечери и в который Иосиф Аримафейский собрал его кровь после распятия. В одной только Европе насчитывается более двухсот мест, где может быть захоронен артефакт. В Шотландии таким местом является Рослинская капелла святого Матфея, в Англии – церковь Темпл. Узнать о них побольше можно из специальных материалов «Англии»:

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