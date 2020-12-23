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В Великобритании выявили еще один штамм коронавируса

В Великобритании выявили еще один штамм коронавируса
Фото:123rf.com

Заболевшие вернулись из Южно-Африканской Республики

В Великобритании выявили два случая нового штамма коронавируса, появившегося в Южно-Африканской Республике, сообщает BBC. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил об этом во время брифинга 23 декабря. Ученые предполагают, что новый штамм распространяется быстрее британской разновидности вируса и является причиной резкого всплеска новых случаев COVID-19 в ЮАР.

Оба заболевших и контактировавшие с ними люди отправлены на карантин. Правительство призывает всех, кто в последние две недели побывал в ЮАР или общался с прибывшими оттуда, отправиться на самоизоляцию. Поездки в Южную Африку временно под запретом.

«Мы очень благодарны правительству ЮАР за оперативный ответ и откровенность касаемо нового штамма», – отметил Мэтт Хэнкок. По словам профессора Сьюзан Хопкинс из Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), ученые исследуют эту разновидность вируса и уверены, что соблюдение карантина поможет сдержать ее дальнейшее распространение в Великобритании.

На этом же брифинге министр здравоохранения объявил о новых коронавирусных ограничениях. С 26 декабря на четвертый уровень коронавирусных ограничений переходят Оксфордшир, Сассекс, Норфолк, Саффолк, Кембриджшир, Хэмпшир (за исключением района Нью-Форест), а также те районы Эссекса и Саррея, на которые еще не действовали жесткие ограничения.

На третий уровень переходят Глостершир, Чешир, Сомерсет, Суиндон, остров Уайт, район Нью-Форест, Бристоль, Уоррингтон и Нортгемптоншир. На второй – Корнуолл и Херефордшир.

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