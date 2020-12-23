Выпадет ли снег на Рождество в этом году?

Met Office не исключает такой возможности

Каждую зиму британцы ждут наступления белого Рождества. По-настоящему снежным Рождество было всего четыре раза за последние пятьдесят лет, поэтому сейчас праздник называют белым, если за 25 декабря с неба упадет хотя бы одна снежинка. В этом году ожидания очень высоки – неудивительно, ведь всем хочется праздника.

Согласно прогнозам Met Office, 23 и 24 декабря Англию и Уэльс ждут в основном дожди. 25 декабря на севере и северо-востоке Англии ожидаются заморозки, пишет I News. А значит, есть шанс, что снег выпадет. «В первой половине дня будет преимущественно ясно и сухо, однако к обеду в некоторых областях может пойти кратковременный дождь или даже снег», – заявили метеорологи Met Office.

В Лондоне и на юго-востоке Англии температура воздуха на Рождество составит 3–5 градусов по Цельсию. Вероятность снега очень мала.

Букмекеры продолжают принимать ставки на белое Рождество. Фаворитом считается Шотландия: ставки на Эдинбург, Абердин и Глазго как никогда высоки. В Англии люди ставят на Лидс, Бирмингем и Норидж.