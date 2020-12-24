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Великобритания и ЕС договорились об условиях торговли

Великобритания и ЕС договорились об условиях торговли
Фото:twitter.com/BorisJohnson

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Великобритания и Европейский союз сумели договориться об условиях торговли, сообщает BBC. Делегации под руководством Мишеля Барнье и Дэвида Фроста утвердили текст торгового соглашения после девяти месяцев напряженных переговоров, которые постоянно прерывались из-за пандемии коронавируса.

За неделю до Рождества премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен общались по телефону и лично, обговаривая спорные моменты касаемо рыболовства и сотрудничества в сфере безопасности. 

Соглашение должны ратифицировать обе стороны: сначала его обсудят послы стран ЕС, после чего документ должны утвердить Европейский совет и парламент Великобритании. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер уже призвал коллег проголосовать за сделку, сообщает The Telegraph.

Соглашение должно вступить в силу 1 января 2021 года, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС. Сам текст сделки не видел пока никто, кроме самих переговорщиков. Однако The Guardian утверждает, что он уже появился в интернете.

В документе говорится, что британская сторона выиграла по основным вопросам. Например, Соединенное Королевство сохранило за собой право закрыть доступ к европейским флотам, если ежегодные переговоры по квотам не приведут к удовлетворительному результату. Сделка подразумевает переходный период в пять с половиной лет для поэтапного введения квот.

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