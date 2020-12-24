Британские супермаркеты начали завозить овощи и фрукты самолетами

Авиакомпания Lufthansa уже доставила 80 тонн продуктов

Британские супермаркеты и их поставщики опасаются, что в ближайшие дни в стране возникнет дефицит свежих овощей и фруктов, пишет The Guardian. Тестирование водителей грузовиков на границе с Францией уже началось, однако для проверки всех потребуется еще много времени. Кроме того, условия торговли и импорта товаров могут измениться после заключения торговой сделки по «Брекзиту».

Один из супермаркетов (название не уточняется) уже начал завозить фрукты и овощи из Испании и с севера Африки самолетами. 23 декабря авиакомпания Lufthansa доставила из Франкфурта в аэропорт Донкастер Шеффилд 80 тонн продуктов, включая несколько видов салата, цветную капусту, брокколи, клубнику и цитрусовые.

Компания Air Charter Services, занимающаяся грузовыми перевозками, получила заказ на 300 рейсов для перевозки овощей и фруктов. По словам представителей компании, объемы заказов в этом году на 300% превышают прошлогодние – тогда Air Charter Services ввозила в Британию ткани, автозапчасти и фармацевтические препараты.

Отмечается, что не все магазины могут позволить себе грузовые авиаперевозки из-за высокой стоимости услуг. Однако ретейлеры призывают британцев не закупаться впрок: картофель, морковь, брюссельская капуста и консервы с полок никуда не денутся.