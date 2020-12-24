Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку

Пара снова выбрала необычный формат поздравления

Меган Маркл и принц Гарри снова решили удивить своих поклонников. Пара опубликовала рождественскую открытку, но вместо традиционной фотографии предпочла иллюстрацию, сообщает The Sun.

Стилизованное изображение герцогов Сассекских, их сына Арчи и двух собак – лабрадора Оз и бигля Гая – появилось в «Инстаграме» благотворительной организации Mayhew, которая оказывает помощь животным. Все пятеро запечатлены в саду своей резиденции в американском городе Монтесито. Официальный представитель семьи сообщил, что основой для рисунка послужила фотография, сделанная мамой Меган – Дорией Регланд.

Текст на открытке гласит: «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года». К поздравлению герцогиня Сассекская добавила следующее: «В этом году мы всей семьей сделали пожертвования в несколько благотворительных организаций: от калифорнийской компании, которая помогает бездомным семьям обрести крышу над головой, до двух британских. Одна из них помогает животным, а другая борется с бедностью в Уганде».

Из-за коронавирусных ограничений это Рождество пара проведет в Монтесито вместе с Дорией Регланд.