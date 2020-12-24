﻿﻿﻿﻿﻿

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку
Фото:instagram.com/themayhew

Пара снова выбрала необычный формат поздравления

Меган Маркл и принц Гарри снова решили удивить своих поклонников. Пара опубликовала рождественскую открытку, но вместо традиционной фотографии предпочла иллюстрацию, сообщает The Sun.

Стилизованное изображение герцогов Сассекских, их сына Арчи и двух собак – лабрадора Оз и бигля Гая – появилось в «Инстаграме» благотворительной организации Mayhew, которая оказывает помощь животным. Все пятеро запечатлены в саду своей резиденции в американском городе Монтесито. Официальный представитель семьи сообщил, что основой для рисунка послужила фотография, сделанная мамой Меган – Дорией Регланд.

Фото: instagram.com/themayhew

Текст на открытке гласит: «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года». К поздравлению герцогиня Сассекская добавила следующее: «В этом году мы всей семьей сделали пожертвования в несколько благотворительных организаций: от калифорнийской компании, которая помогает бездомным семьям обрести крышу над головой, до двух британских. Одна из них помогает животным, а другая борется с бедностью в Уганде».

Из-за коронавирусных ограничений это Рождество пара проведет в Монтесито вместе с Дорией Регланд.

profile-sample2
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку
24-12-2020
profile-sample2
Обращение Посольства РФ в Великобритании в связи с временным прекращением авиасообщения
23-12-2020
profile-sample2
В Великобритании выявили еще один штамм коронавируса
23-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.