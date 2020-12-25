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В рождественской речи Елизавета II приободрила подданных

В рождественской речи Елизавета II приободрила подданных

Она тоже отмечает праздник без детей и внуков

25 декабря королева Великобритании Елизавета II по традиции обратилась с рождественским поздравлением к нации. Обычно королевская семья отмечает праздник в поместье Сандрингем, но в этом году из-за коронавирусных ограничений Ее Величество и ее супруг герцог Эдинбургский встретили Рождество в Виндзорском замке.

Обращение получилось менее официальным и более душевным, чем в прошлые годы, отмечает Sky News. Королева подчеркнула, что понимает людей, оказавшихся в этот день без родственников и друзей. «Некоторые сегодня оплакивают потерю близких, другие – скучают по своим друзьям и членам семьи и отчаянно нуждаются в объятиях. Если вы среди них, знайте: вы не одиноки. Все мои мысли и молитвы сегодня с вами», – добавила Елизавета II.

Она также отдала дань уважения всем, кто работал в разгар пандемии коронавируса, и отдельно упомянула медработников; в этом году в Великобритании отмечают 200-летие со дня рождения Флоренс Найтингейл, основоположницы сестринского дела. Королева завершила обращение на позитивной ноте, сказав, что самое темное время – перед рассветом.

Речь Ее Величества была записана в Зеленой гостиной Виндзорского замка. В помещении, где велась запись, присутствовал только оператор. Остальные члены съемочной группы находились в другой комнате, чтобы не подвергать жизнь монарха опасности.

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