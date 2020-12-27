Kartina.TV покажет лучшие сериалы года

Ведущий международный оператор российского интернет-телевидения, а также онлайн-кинотеатров покажет в новогодние и рождественские каникулы лучшие сериалы года по версии ведущих кинокритиков России. В этом году на ТВ и стриминговых сервисах вышло 152 новых сериала, и только некоторые из них были удостоены звания the best.

На Kartina.TV можно посмотреть ТОП-5:

1. «Псих» от режиссера Федора Бондарчука и сценариста Паулины Андреевой, а также актеров Константина Богомолова, Елены Лядовой, Игоря Верника – “ироничный и в то же время по-хорошему злой проект об одиночестве в эпоху развитого цинизма”. Сериал «Псих» рассказывает об успешном столичном психотерапевте Олеге, которому, как выясняется, самому нужна помощь.

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2. «Чики». Событие года и дебют молодого режиссера Эдуарда Оганесяна (режиссер года по версии журнала GQ) с участием Ирины Горбачевой. “Неожиданно честный народный сериал, в котором так называемые «герои из глубинки» (в данном случае, героини), наконец-то перестали напоминать друганов-собутыльников из бесчисленных комедий типа «Горько!» или своих в доску придурков из «Реальных пацанов»”.

Ходят слухи о продолжении проекта.

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3. «257 причин, чтобы жить». Сериал снят не в 2020-м году, а ранее, но выстрелил именно сейчас. Исполнительница главной роли Полина Максимова получила престижную международную награду как лучшая актриса сериала на фестивале Cannes Series. Этот сериал – оптимистическая история Жени Коротковой, которая поборола смертельную болезнь.

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4. «Мертвые души» от одного из самых скандальных режиссеров Григория Константинопольского с участием Евгения Цыганова, сыгравшего Чичикова, а также Анны Михалковой, Александра Робака, Дмитрия Дюжева и др. Четырехсерийный сериал в жанре фантасмагории и гротеска, в котором действие поэмы Гоголя перенесено в современную Россию, уже назвали “гениально прозорливым и невозможно смешным”.

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5. «Нежность». Легкий, воздушный, вдохновляющий сериал, в котором любовный треугольник сыграли Виктория Исакова, Евгений Цыганов и Константин Хабенский. 12 коротких черно-белых серий можно посмотреть за один вечер и убедиться в том, что на iPhone сегодня можно снять действительно достойное внимания кино.

Смотрите в видеотеке ivi на KARTINA.TV

В праздничные дни у нас есть возможность провести время в тишине, укутавшись пледом и в компании с любимыми сериалами. Kartina.TV благодаря сотрудничеству с ведущими онлайн кинотеатрами собрала в своей коллекции те сериалы, которые стоит увидеть по мнению ведущих критиков. Приятного просмотра!