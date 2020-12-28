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Послы стран ЕС одобрили применение торгового соглашения с Великобританией

Послы стран ЕС одобрили применение торгового соглашения с Великобританией
Фото:123rf.com

Британский парламент проголосует по сделке 30 декабря

Комитет постоянных представителей стран – членов Европейского союза одобрил применение торгового соглашения с Великобританией с 1 января 2021 года, сообщает BBC. Об этом написал на своей странице в «Твиттере» пресс-секретарь комитета Себастиан Фишер.

24 декабря Великобритании и ЕС удалось достичь взаимопонимания по вопросам торговли и безопасности после окончания переходного периода «Брекзита». 26 декабря Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения, он занимает 1 246 страниц.

Как следует из текста, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, а также обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение между Великобританией и ЕС. Вопрос рыболовства был решен следующим образом: в течение ближайших пяти с половиной лет квоты стран ЕС на улов рыбы в британских водах сократятся на 25%, а после этого будут определяться каждый год.

Британский парламент проголосует за применение торгового соглашения в среду, 30 декабря. Европарламент не успевает ратифицировать документ до конца 2020 года и соберется для голосования уже в 2021 году. До этого времени соглашение будут применять во временном режиме, чтобы не допустить разрыва отношений и остановки торговли.

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