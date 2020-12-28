Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

Ограничение по полетам будет действовать до 12 января 2021 года

Россия продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией на две недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Ограничение по полетам будет действовать до 12 января 2021 года включительно.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова постановила ввести обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии.

На прошлой неделе правительство Великобритании заявило о выявлении на территории страны нового штамма коронавируса, который, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, может распространяться на 70% быстрее обычного.

На 28 декабря в Великобритании выявлено более 40 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших с начала пандемии превысило 70 тыс. человек, сообщает Sky News. По данным портала стопкоронавирус.рф, на 28 декабря в России зафиксировано 27,7 тыс. случаев заражения COVID-19. С начала пандемии скончались 55 тыс. человек.