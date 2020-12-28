Прибывающие из Великобритании в Россию должны самоизолироваться на две недели

Такие правила действуют с 26 декабря

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Соединенного Королевства, сообщает РБК. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой было опубликовано на портале правовой информации.

«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», – говорится в постановлении.

Требование вступило в силу 26 декабря.

На прошлой неделе правительство Великобритании заявило о выявлении на территории страны нового штамма коронавируса, который, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, может распространяться на 70% быстрее обычного. После этого заявления более 30 стран ограничили авиасообщение с Великобританией. Россия приостановила полеты на неделю с 22 декабря.