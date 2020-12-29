Средняя стоимость жилья в Лондоне выросла на 6% за 2020 год

В одном только Ислингтоне недвижимость подорожала на 13,4%

Банк Halifax опубликовал статистику по росту цен на жилье в различных регионах Великобритании за 2020 год, сообщает The Guardian. Абсолютным рекордсменом стал лондонский боро Ислингтон: средняя стоимость жилья в нем выросла на 13,4%, до £727,9 тыс. Последний пункт списка – шотландский город Пейсли, где средняя стоимость жилья упала на 1,7%, до £138 тыс.

В топ-20 по росту цен вошли девять столичных боро, при этом в среднем по Лондону жилье подорожало на 6%. Однако не во всем Лондоне цены выросли – так, в боро Хакни, граничащем с Ислингтоном, аналитики зафиксировали уменьшение стоимости жилья на 1,5%, до £636 тыс.

В пятерку местностей, где жилье подорожало сильнее всего, вошли, помимо Ислингтона, города Лидс и Вулвергемптон – там средняя стоимость недвижимости сейчас составляет £247 тыс. (+11,3% за год) и £217 тыс. (+9,5% за год) соответственно.

«В этом году было очень сложно предугадать, как поведут себя цены. Например, в разных районах столицы можно наблюдать как резкий рост, так и большое падение», – прокомментировал статистику директор банка Halifax Рассел Галли.

Топ-10 по росту цен выглядит следующим образом: