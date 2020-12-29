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В Англии госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом

В Англии госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом
Фото:123rf.com

Превышен пик первой волны по заболеваемости

Число госпитализированных с коронавирусом в Англии превысило максимум первой волны пандемии, сообщает The Evening Standard. По данным NHS, на 28 декабря в больницах находились 20,4 тыс. заболевших коронавирусом, в то время как прежний максимальный показатель (на 12 апреля) составлял 18,9 тыс.

Кроме того, 28 декабря был зафиксирован рекордный суточный показатель заболевших COVID-19 по Англии и Уэльсу – 41,3 тыс.

Самым загруженным днем для Лондонской службы скорой помощи стала суббота 26 декабря – в этот день поступило 7 918 звонков. Для сравнения: год назад 26 декабря служба обработала 5 217 звонков.

При этом лондонский госпиталь Nightingale по-прежнему не принимает пациентов из-за нехватки персонала, сообщает The Telegraph. По мнению доктора Ника Скривена, бывшего президента Общества неотложной медицинской помощи (Society for Acute Medicine), это весьма опасная тенденция. «Построенные в первую волну пандемии госпитали можно было бы задействовать в качестве реабилитационных центров для выздоравливающих, но мы не можем найти специалистов, у NHS просто нет возможности никого выделить», – говорит доктор Скривен.

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