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Палата общин одобрила торговое соглашение между Великобританией и ЕС

Палата общин одобрила торговое соглашение между Великобританией и ЕС
Фото:123rf.com

Условия сделки начнут действовать с 1 января 2021 года

30 декабря Палата общин британского парламента одобрила торговое соглашение между Великобританией и Европейским союзом, сообщает Sky News. Борис Джонсон одержал убедительную победу на этом этапе: за принятие условий сделки проголосовал 521 депутат, против – всего 73.

Такие результаты стали возможными благодаря поддержке со стороны оппозиционной Лейбористской партии и ее лидера Кира Стармера. Однако некоторые лейбористы были недовольны таким решением: по их мнению, у оппозиции просто не осталось времени изучить текст, занимающий 1 246 страниц, и внести поправки. Шотландская национальная партия (ШНП), Либерально-демократическая партия и Партия Уэльса (Plaid Cymru) сделку не поддержали.

Документ был передан в палату лордов – они тоже проголосуют 30 декабря, чтобы Елизавета II могла подписать соглашение к 11 утра 31 декабря.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза с 1 февраля 2020 года. До конца года длится переходный период, после чего стороны продолжат развивать торговые отношения, руководствуясь принятым соглашением. Комитет постоянных представителей стран – членов Европейского союза 28 декабря одобрил применение соглашения.

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